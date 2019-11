Plzeň - Lausanne 1:2 Smolná prohra. Indiáni v prvním zápase o čtvrtfinále Ligy mistrů padli

Hokejisté Plzně podlehli v úvodním utkání osmifinále Ligy mistrů na svém ledě Lausanne 1:2 a do play off nevstoupili šťastně. Po bezbrankové úvodní třetině sice Západočechy poslal do vedení Jakub Pour, hosté ale rychle vyrovnali a ve třetí třetině rozhodl o jejich výhře přesilovkovou trefou Joel Genazzi v čase 56:41. Odveta se hraje ve Švýcarsku za týden.