Remíza by tomu slušela. A gól v závěru? Nevím, co se tam stalo, říká brankář Plzně

„Byl to bruslivý zápas, který jsme odehráli docela slušně. Snažili jsme se hrát hodně s pukem. Bohužel my jsme přesilovku nevyužili, oni jo," mrzela kouče Ladislava Čiháka porážka 1:2.

„Vyrovnaný zápas, šance byly na obou stranách. Remíza by tomu slušela víc," ušklíbl se brankář Dominik Frodl. Rozhodující gól přitom inkasoval v čase 56:41, kdy Genazzi po úniku poslal puk pod horní tyč. „Nevím, co se tam stalo. Najednou jel sám na bránu, bohužel mi to propadlo, ale Lausanne takhle hrálo celý zápas. Čekali na nás ve středním pásmu, neměli tolik střel, snažili se to hrát do prázdné brány," poznamenal Frodl.

Zleva brankář Plzně Dominik Frodl, Cory Emmerton z Lausanne a Lukáš Kaňák z Plzně.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Švýcaři ukázali kvalitu, přesto je ve 35. minutě zchladil Pour, když zavěsil pod víko. Domácí radost však po pouhých 210 sekundách uhasil ranou Vermin. „Škoda, že jsme neudrželi vedení do druhé přestávky," litoval Čihák, jenž těsně před koncem duelu riskl hru v šesti. „I když vím, že se ve dvojzápase sčítají góly, stejně jsem chtěl zkusit vyrovnat," vysvětloval.

Plzeňští se znovu potýkali s početnou marodkou. Scházel i elitní centr Mertl, jehož v první formaci zastoupil Kracík, který nastoupil s Gulašem a teprve 17letým Malátem. „Přece ho člověk neutopí ve čtvrté lajně. Jestli si chcete vytáhnout mladého kluka, musíte mu dát čuchnout a být s ním trpělivý. Odehrál to perfektně," chválil juniora Čihák a navzdory prohře neskládá v odvetě zbraně.

„Musíme stát nohama na zemi a pokud je někdo lepší, silnější a zkušenější, tak to musíme sportovně uznat. To ale neznamená, že se o to ve Švýcarsku neporveme," ujišťuje.