Česká paráda v Lize mistrů! Tohle je teď prej cool, směje se hrdina okamžiku

Ve třetí třetině ještě za vyrovnaného stavu si Frodl sjel pro puk daleko od své brány k mantinelu a rozjetého dotírajícího hráče soupeře se zbavil elegantní kličkou a v klidu rozehrál.

„Věci, které vypadají nádherně, když vyjdou, ale úplně nechcete, aby je dělal zrovna váš gólman...," píše k riskantnímu kousku plzeňského brankáře oficiální twitterový účet hokejové Ligy mistrů.

Prej je to teď cool dělat takový věci v @championshockey 🏒 nebo @ChampionsLeague ⚽️. 😆 https://t.co/Ch4OWAaqYV — Dominik Frodl (@Frodlik34) 13. listopadu 2019

„Prej je to teď cool dělat takový věci," zavtipkoval nad příspěvkem na svém účtu.

Klička mu sice vyšla, ale chvíli poté inkasoval rozhodující gól po rychlém úniku po křídle od Genazziho, který se trefil pod horní tyč.

„Nevím, co se tam stalo. Najednou jel sám na bránu, bohužel mi to propadlo, ale Lausanne takhle hrálo celý zápas. Čekali na nás ve středním pásmu, neměli tolik střel, snažili se to hrát do prázdné brány," mrzelo Frodla.