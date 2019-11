Jergl odšpuntoval hradeckou radost. Jeden z nejtěžších zápasů v Lize mistrů, hlásil

Když našel skulinu mezi Gustafssonovými betony, lítal po ledě nadšením jako čertík. Aleš Jergl se stal v úvodní osmifinálové partii Ligy mistrů opěvovaným hradeckým hrdinou, gólem čtyři minuty před koncem zlomil Orly a hokejisté Mountfieldu HK vyrazí po výhře 1:0 k odvetě do Mannheimu se slibnými vyhlídkami.

Brankář Johan Gustafsson a Björn Krupp z Mannheimu a Lukáš Cingel z Hradce během úvodního utkání osmifinále play off hokejové Ligy mistrů.

Tomáš Vincour z Hradce Králové, Tim Stützle z Mannheimu a brankář Mannheimu Johan Gustafsson během osmifinále play off hokejové Ligy mistrů.

„Byl to jeden z nejtěžších zápasů v Champions League, který jsme hráli. Celé utkání to byla přetahovaná z jedné strany na druhou," utrousil 25letý útočník. Východočeši dokráčeli k triumfu lopotně. Trenér Růžička, jenž má nově v rozhodující kompetenci koučování utkání, naordinoval týmu defenzivnější systém. Domácí ho svědomitě plnili a trpělivě čekali na šance. „Vyplatilo se to, i když zápas celkem bolel," vykládal Jergl.

Hlavně v závěru vládla na ledě nervozita. Po skončení duelu se strhla šarvátka, Němci poté zamávali svým fandům a zmizeli v kabině. „Celý zápas byl urputný, hodně se to pouštělo, některé zákroky byly na hraně z obou stran. Jeden rozhodčí mi říkal, že jsme ubrečení, druhý zase, že to je faul. Myslím, že ani Němci nevěděli, co se bude pískat," tvrdil kapitán Radek Smoleňák, jehož tým se v úterý popere o účast mezi nejlepšími osmi mužstvy soutěže.