Prazvláštní. Ani Němci nevěděli, co se bude pískat. A trest pro Mazance? Bizár, říká Smoleňák

Co se v závěru přesně stalo?

Viděl jsem, že jejich hráč úplně zbytečně dohrál Linyho (Linhart), nějak se tam sekli a já do něj vrazil. Pak se to tam sjelo. Ale nic velkýho.

Je zaděláno na třaskavou odvetu?

Celý zápas byl urputný, hodně se to pouštělo, takže tam byly zákroky na hraně, možná i za hranou z obou stran. Hraje se na dva zápasy, vedeme 1:0, a jak říkají fotbalisti, jsme teprve v poločase.

Těžko jste si přivykali na metr sudích?

Bylo to takové prazvláštní. Jeden mi říkal, že jsme ubrečení, druhý zase, že to je faul. Myslím si, že ani Němci moc nevěděli, co se bude pískat. Ale nějak jsme se s tím popasovali, vyhráli a jedeme dál.

Brankář Mazanec ve druhé třetině vyfasoval dvě minuty za zdržování hry. Hodně jste kvůli tomu diskutoval s rozhodčími. Jak vám svůj verdikt vysvětlili?

To byl bizár, byli jsme dlouho na ledě, chtěli hru přerušit a vystřídat. Přišla normální střela, kterou Mazi přikryl. Jestli měl puk rozehrát, protože měl u sebe tři spoluhráče... Nevím, jaký jsou pravidla. Nezažil jsem to ještě, ale kluci to výborně potom odbránili. Nás to i nakoplo, neříkám, že to byla křivda, ale takové malé věci dokážou tým trochu semknout.

Brankář Mannheimu Johan Gustafsson, Thomas Larkin z Mannheimu a Radovan Pavlík z Hradce Králové během utkání Ligy mistrů.

David Taneček, ČTK

Těší vás nula na kontě?

Od začátku jsme měli problém, že jsme dostávali hodně gólů, za což ale nemohli brankáři. Jako tým jsme furt propadali, na což jsme se v zápase proti Mannheimu zaměřili. Hrát tak, abychom nepropadali. Samozřejmě góly můžou přijít, každý dělá chyby, ale aby to nebylo něco trapného, co si zkrátka pouštíme denně na videu. Myslím, že jsme hodně věcí zlepšili, ale furt je tam moře práce.

K jakému týmu v extralize byste styl mannheimských Orlů přirovnal?

Zakládání útoků a jejich hra ve střední pásmu byla trochu podobná, jaká má třeba Třinec. Ale mají urostlé kluky, kteří hrají urputně a je těžké proti takovým soupeřům hrát.

Trenéři mají nově rozdělené role. Koučování zápasů má v rozhodující kompetenci Vladimír Růžička, tréninky Tomáš Martinec. Bylo to znát?

Abych byl upřímnej, jsem z toho už docela unavený. Je tady tři týdny a furt se každý ptá na Vláďu Růžičku a Máťu (Martinec). Jsou tady a my jsme rádi, že je tady Růža a že to funguje. Udělal kus práce stejně jako Máťa, Petr (Svoboda) a Aleš (Krátoška). I pro ně je to asi už otravné, chceme mít klid na hokej a hrát. Oba dva jsou týmoví chlapi, kteří chtějí, abychom vyhrávali všichni dohromady. Zapracovali jsme na spoustě věcí s nimi a myslím si, že hodně věcí bylo na ledě dobrých z toho, co jsme nějakým způsobem trénovali.