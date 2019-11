Červenka přes léto vyměnil ve Švýcarsku Curych za Rapperswil, kde měl patřit ke klíčovým hráčům. Což hned od úvodu sezony potvrzoval, když v šesti zápasech vstřelil čtyři branky a připojil pět finálních nahrávek.

Jenže po utkání s Langnau (28. září) se ozvaly potíže se zády. „Sice nešlo o nic závažného, co by vyžadovalo chirurgický zákrok, pauza ale byla dlouhá. Roman během ní jezdil domů do Česka, kde se dával dohromady se svým fyzioterapeutem," řekl Sport.cz hráčův agent Aleš Volek.

„Byla to další dlouhá přestávka, která byla těžká hlavně psychicky," přiznal Červenka pro švýcarský deník Blick a připomínal minulou sezonu, jejíž podstatnou část musel za Curych kvůli plicní embolii vynechat.

Proti Fribourgu, svému dřívějšímu zaměstnavateli, Červenka v sobotu ukázal, že sedmitýdenní pauza se na něm nepodepsala. Záda drží a odchovanec pražské Slavie zazářil šesti kanadskými body. Rapperswill věří, že díky českému forvardovi se rychle posune z předposledního jedenáctého místa na příčky zajišťující play off. Na ně ztrácí pouhý bod.

Pro klub z kantonu Sankt Gallen bylo sobotní utkání výjimečné nejen Červenkovým návratem. Na zápas s Fribourgem totiž zavítal i trenér Rapperswilu Jeff Tomlinson. Devětačtyřicetiletý Kanaďan před třemi týdny podstoupil transplantaci ledviny, kterou mu daroval jeho bratr. Tomlinson se ale zatím nepostavil na střídačku, během rekonvalescence vedou tým jeho asistenti.

Roman Červenka během tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

„Já i všichni kluci jsme rádi, že je Jeff zpět. Jeho přítomnost nám přináší energii. A stejně tak snad i můj návrat," přeje si Červenka, jenž v dosavadních sedmi utkáních nasbíral 15 bodů za pět branek a deset asistencí. Přestože většina hráčů švýcarské ligy odehrála více než dvojnásobek zápasů, Červenka se nachází ve třetí desítce kanadského bodování soutěže.