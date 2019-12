Spengler cup vyhrál český klub před sedmatřiceti lety. Je na čase to změnit! burcuje Matěj Stránský

Před patnácti lety hrála finále Spenglerova poháru pražská Sparta, od té doby se do něj postoupit žádnému českému týmu nepovedlo. Až letos po výhře nad švýcarským týmem Ambri-Piotta (3:2) v semifinále proklouzl mezi nejlepší dva týmy nejstaršího klubového turnaje Evropy Třinec. Ve posledním utkání Spengler Cupu vyzvou na silvestra v Davosu podruhé na turnaji Kanadu (od 12.10 hodin).

„Když už jsme se dostali tak daleko, proč ten turnaj nevyhrát," hlásí jednoznačný cíl útočník Ocelářů Matěj Stránský. „Kanada nás ve skupině porazila (1:4), budeme chtít jim to vrátit. Ten první zápas se nám nepovedl, jako bychom nebyli ještě aklimatizovaní. Podáme úplně jiný výkon," pokračuje autor vítězného semifinálového gólu Stránský.

Třinec se švýcarským protivníkem v semifinále prohrával od 5. minuty. Na konci druhé třetiny ale srovnal Ondřej Kovařčík a od té chvíle Oceláři dominovali. Herní převahu korunoval po přihrávce Martynka ve druhé minutě prodloužení Matěj Stránský. „Je neuvěřitelné, co ve svých letech Marty (Martynek) předvádí. V tomhle věku budu rád, když vůbec vstanu z postele. On doslova lítá po ledě, hraje fakt super. Celá jeho lajna hraje skvělý turnaj," chválí autora dvou vítězných gólů na turnaji Matěj Stránský.

Třinec čeká třetí utkání ve třech dnech. To ale podle Stránského nebude problém. „Užíváme si to, hrajeme jeden za druhého. Postoupit do finále bylo hrozně těžké, protože únava už se kumuluje, zápasy jdou rychle po sobě a není moc prostor na regeneraci. Ale věřím, že každý v sobě najde nějakou sílu navíc. V Americe jsem tohle zažil, člověk si zvykne," popisuje Stránský.

Třinec se může stát prvním českým vítězem od rozdělení Československa. „Máme před sebou velkou výzvu. Hledali jsme to na internetu a naposledy Spengler Cup vyhrála Dukla Jihlava v roce 1982. Je nejvyšší čas to změnit!" usmíval se Stránský.