Hodil jsem to jako uhlí do sklepa, zářil Nedomlel. Hradec po obratu kráčí do finále Ligy mistrů!

„Určitě je to nadějný výsledek, dva góly máme k dobru," liboval si asistent trenéra Petr Svoboda. Při zpáteční cestě měl stejně jako početná skupina 150 hradeckých fandů velmi dobrou náladu. Právem. Východočeši našlápli k tomu, aby navázali na pražskou Spartu a český klubový hokej měl v CHL po třech letech znovu finálové zastoupení.

Na ledě šestnáctinásobného švédského šampiona přitom brzy prohrávali. S odpovědí však přispěchali po 149 sekundách, kdy nahození obránce Nedomlela propadlo do sítě. „Hodil jsem to jako uhlí do sklepa. Myslím, že to tam tečoval i nějaký jejich hráč, ale na to se nikdo ptát nebude. Uklidnili jsme se a trochu rozjeli," usmíval se autor důležité vyrovnávací trefy. „Kdyby nám to tam ale padlo až ve druhé třetině nebo vůbec, nevím, co by se dělo," tvrdil útočník Matěj Chalupa.

Právě on se nakonec stal nejopěvovanější postavou úvodní semifinálové bitvy. Ve druhé třetině pohotovou dorážkou otočil skóre. V závěrečné části, kdy domácí stupňovali nápor, pak ujel zadákům a protlačil kotouč potřetí do branky. „V první chvíli jsem chtěl vystřelit, ale pak jsem naštěstí puk stáhnul a dal ho mezi nohy," vykládal.

Hradečtí napadali, neztráceli v osobních soubojích a díky výborné defenzivní práci soka vykolejili. Tým navíc podržel Marek Mazanec, jenž kryl celkově 19 ran. „Ani při vedení jsme nic nezměnili. Furt jsme šli po nich a když to měl soupeř pod kontrolou, akorát jsme se postavili do středního pásma a čekali na jejich chybu," vykládal jedenadvacetiletý útočník.

Východočeši, kteří v Lize mistrů v předcházejících dvou ročnících nikdy nepronikli do play off, jsou blízko ohromnému úspěchu. Přesto tuší v úterý náročnou odvetu. Švédové ukázali, že jsou silní na puku. „Musíme hrát pořád stejně," nabádá Nedomlel. Se spoluhráči se těší na bouřlivou atmosféru pod Bílou věží. Ostatně příznivci Mountfieldu HK byli hodně slyšet už v Djurgardenu. „Chvíli mi to připadalo, jako bychom hráli doma. Jsou pracovní dny, přesto s námi letěli takovou dálku a podporovali," hřálo Chalupu.