Hokejová horečka a šílenství v Hradci! Fandové by na finále LM zaplnili i dvojnásobně větší arénu

Hradec Králové zachvátilo hokejové šílenství. Dvacet minut. Přesně tolik stačilo příznivcům Mountfieldu HK, aby minulé pondělí skoupili lístky na úterní finále Ligy mistrů proti Frölundě. „Zájem byl opravdu obrovský. Za celých sedm let, co jsem tady a mám na starosti ticketing, jsem nic podobného nezažil," žasne Aleš Havel z marketingového oddělení klubu.

Domácí borce tak požene do boje za největším úspěchem českého klubového hokeje 6890 diváků. „Už půl hodiny před oficiálním startem prodeje jsme přitom registrovali, že nám tři tisíce lidí čekají v aplikaci ve virtuální frontě a stejný stav zůstal také dvacet minut po vyprodání lístků," vzpomíná Havel.

Dokonce ještě během nedělního extraligového derby s Pardubicemi se u pokladen někteří poptávali po vstupenkách. I stadion s dvojnásobnou kapacitou by byl zřejmě naplněný.

Klub si pohrával rovněž s myšlenkou, že by finále odehrál v pražské O2 areně, do níž se vměstná až 18 tisíc diváků. „Vzhledem k obsazenosti haly jsme ale přesun nemohli zajistit," řekl Havel. Do hlediště se nevejdou všichni, přesto si duel mohou u haly vychutnat. Klub pro fanoušky připravil možnost sledování na velkoplošné obrazovce na parkovišti u Hotelu Stadion.

Město je zkrátka v pozoru. Místní probírají zápas na ulicích, v restauracích, na diskuzních fórech i sociálních sítích. Na bitvu v bouřlivém kotli jsou hradečtí hokejisté hodně nažhaveni a věří, že večer vytryskne jejich gejzír radosti.

„Když jsem přišel do Hradce, říkal jsem, že chci něco vyhrát. Cesta až sem nebyla jednoduchá a byla by škoda to nedotáhnout. Tohle je unikátní možnost zapsat se do historie, být první tým v Česku, který Ligu mistrů vyhraje," hlásí kapitán Radek Smoleňák před finále, které vypukne v 18.45. Vítěz získá prémii 425 tisíc eur (asi 11 milionů korun), poražený zinkasuje 140 tisíc eur (3,5 mil. korun).