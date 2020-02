Udělali jsme hrozný blbosti, štve Koukala. Mrzí ho brambory i nemohoucnost v přesilovkách

Lačnili jste po trofeji. Jak moc porážka bolí?

Pro všechny je to obrovský zklamání. Rozehráli jsme to dobře, ale v podstatě dvě nebo tři minuty rozhodly o celém výsledku. Lidi byli přitom skvělí, o to víc nás to mrzí.

Co se na konci první třetiny stalo?

Udělali jsme hrozný blbosti, které jsme udělali v pásmu. Dvěma stupidními fauly jsme jim věnovali dvě přesilovky a oni je náhodně využili. Štve mě, že nám tam spadly takový brambory. Kdyby to tam aspoň vymetli do víka, ale tohle byly haluze. Pak si drželi puk a skoro do ničeho nás nepustili. Bylo jich plný led, nikam nezalezli, ukázali kvalitu. Ukázka, jak se má dohrát utkání, když se vede o dva góly.

Jedinou branku jste vstřelili právě v početní výhodě. Proč se ty zbylé nedařily?

Byla to nemohoucnost. Přitom nás mohly nakopnout zpátky. Rovnou snad můžeme říct rozhodčím, ať trest zruší a budeme hrát pět na pět. Přesilovky nás spíš sundají. V závěru nám už odpadávaly psychické síly. Do poslední minuty jsme ale pořád věřili v nějaký zázrak.

Na krku se vám blýská stříbrná medaile. Je to malinká útěcha?

Pro druhé místo hokej nehraju. Že jsme dostali stříbro je hezké v tom, že si zaskandujeme nebo vyfotíme, ale všichni jsme chtěli pohár!