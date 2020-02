Odplata se nepovedla! Cingel s Frölundou zase prohrál, přesto říká: Klobouk dolů před ní

Hodně bolí, že jste spanilou jízdu nedotáhli do konce?

Zklamání je dost velké. Bylo těžké se do finále dostat, přece jenom se to nepodaří každý rok. Bylo to o jednom zápase a je veliká škoda, že se nám to nepovedlo.

Jaké jsou příčiny, že jste soupeři dovolili v závěru první třetiny během necelých tří minut průběh celého zápasu otočit?

To bych rád věděl... Klobouk dolů před nimi, hráli fakt dobře, byli silní na puku a zápas kontrolovali. Po našem prvním gólu jsme měli ještě nějakou šanci a škoda, že jsme neodskočili na 2:0. Prvních čtrnáct minut bylo super, pak jsme trochu přestali hrát. Možná jsme si mysleli, že to půjde samo. Tři minuty nás stály zápas.

Poté co se Frölunda urvala do dvougólového trháku, jste už obtížně překonávali její obrannou hráz...

Tři minuty nás stály zápas! Jak říkám, měli jsme super začátek, hráli dobře dozadu, strážili jsme si to. Pak jsme trochu polevili a Frölunda toho hned dokázala využít. Proti takovému soupeři by se nám tohle nemělo stávat.

Jak se vám hrálo v bouřlivé kulise, kterou vytvořili hradečtí fandové? V samém závěru navíc celá hala povstala a týmu mohutně aplaudovala...

Úplně super! Fanoušci nás tlačili, moc nám pomohli. Od začátku byli hodně slyšet. Parádní atmosféra.

Zůstali jste těsně pod vrcholem, na cestě do finále jste ale vyřadili zvučné týmy. Co vám letošní Liga mistrů dala?

Odehráli jsme v ní velmi těžké zápasy a myslím, že nás může jenom posunout. Potvrdili jsme si, že můžeme hrát proti kvalitním týmům z celé Evropy, ať ze Švýcarska, Německa, nebo Švédska. Ověřili jsme si, že když děláme na ledě to, co máme, můžeme porazit kohokoliv.