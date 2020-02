Katastrofa, zuřili švédští fanoušci v Hradci Králové. Zaplatili jsme spoustu peněz a vidíme tohle?

Fanoušci hokejové Frölundy si mohli v Hradci Králové vychutnat oslavy už čtvrtého triumfu svého týmu v Lize mistrů, ale kromě zážitku z vítězného křepčení po finálové výhře 3:1 si někteří z nich odvezli z východočeské ČPP Areny také poměrně značné rozhořčení. Co přesně je naštvalo?

Do Hradce Králové dorazily ze Švédska stovky natěšených fanoušků, část z nich ale po příchodu do sektoru hostů čekalo nepříjemné překvapení. Mezi nimi a mantinelem stálo na podstavci sponzorské auto, které jim bránilo ve výhledu na ledovou plochu.

Přítomní švédští žurnalisté zaznamenali nespokojenost svých krajanů, jejichž frustraci dali ve svých médiích prostor.

„Je to katastrofa," stěžoval si třeba fanoušek Magnus Fahlén, jenž přicestoval z Göteborgu, reportérovi deníku Aftonbladet.

„Jak tohle mohou udělat? Co si asi myslí? Samozřejmě, že to auto dali zrovna před nás," pokračoval rozčilený Švéd.

Na nespokojenost hostujícího tábora organizátoři nakonec částečně zareagovali a poloha zmíněného vozu byla o něco snížena.

„Zaplatili jsme dost peněz, abychom se sem mohli dostat. A tohle fakt není žádná zábava, půlku ledu vůbec nevidím," cituje jiného fanouška deník Expressen.

„Kdyby to byl zápas ve skupině, tak ok. Ale tady jde o finále a jejich výmluvou je, že nečekali, že nás přijede tolik. Tohle je fakt smutné. Ani jsem nemohl slavit góly. To, že jsme vyhráli je asi trochu karma," dodal příznivec.

V hale ale jinak panovala úžasná atmosféra, kterou si pochvalovala obě mužstva. „Atmosféra v Hradci byla opravdu speciální. Musím místní fanoušky pochválit, fandili celý zápas a udělali finále, jak má být," smekl útočník hostů Patrik Carlsson.

Jemu dával za pravdu i domácí gólman Marek Mazanec: „Diváci udělali neskutečnou atmosféru. Když celé hlediště skandovalo, tak jsme druhý no a co, byl jsem v bráně skoro naměkko."