Necelý měsíc od vyhazovu ve Spartě má Krupp nové angažmá

Čtyřiapadesátiletý Krupp nejde do neznámého prostředí. V Kolíně nad Rýnem se narodil, v místním hokejovém klubu působil jako hráč a dvakrát slavil zisk titulu. Mezi lety 2011 až 2014 vedl mužstvo jako hlavní trenér a dvakrát s ním postoupil do finále play off.

Nyní povede i českého obránce Jakuba Kindla nebo kanadského útočníka Zacha Silla, jehož zná z minulé sezony ze Sparty. Obnovenou premiéru na střídačce Kolína zažije vítěz Stanley Cupu s Coloradem (1996), který podepsal smlouvu i na následující dvě sezony, už v úterý v domácím střetnutí s Wolfsburgem.

Uwe Krupp ist ab sofort Cheftrainer der Kölner Haie.



Alle Infos ⬇️https://t.co/jieqaKtcT8 pic.twitter.com/P3WfV15Kb8 — Kölner Haie (@Koelner_Haie_72) February 24, 2020

Kolín se v německé soutěži dočkal výhry naposledy 26. prosince loňského roku, od té doby jde od porážky k porážce. Už sedmnáct zápasů. Tým se nachází na jedenáctém místě a na postup do předkola play off ztrácí pět kol před koncem základní části propastných dvanáct bodů.

Zadumaný Uwe Krupp ještě jako trenér Sparty během utkání s Libercem.

Vlastimil Vacek, Právo

„Být zpátky v Kolíně je pro mě něco zvláštního. Opravdu se na práci těším a děkuji za důvěru. Cítím také velkou odpovědnost. V krátkodobém horizontu jde o to, abychom všichni byli na jedné lodi a co nejlépe dokončili aktuální sezonu. Chci pomoct, abychom byli opět úspěšní," uvedl Krupp pro oficiální stránky klubu.

„Velmi se těšíme na spolupráci s Uwem Kruppem. V minulosti předvedl, že dokáže úspěšně vést týmy," pochvaloval si výkonný ředitel klubu Philipp Walter. „Play off už nemáme ve svých rukou, ale chceme dokončit sezonu důstojně a připravit dobře tým na tu následující, proto Uwe Krupp dostává příležitost okamžitě, aby mohl hráče co nejlépe poznat. Tímto způsobem získáváme cenný čas."