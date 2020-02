Přestřelil a omlouvá se sudímu, spoluhráčům i celé soutěži. Za klukovinu ale bude pykat

23.2.

Hokejová liga EBEL: O nasazení v play off: Salcburk - Vídeň 1:6 Bolzano - Št. Hradec 5:2 O postup do play off: Znojmo - Linec 6:4 (3:2, 1:2, 2:0) Branky: 3. McRae, 5. Matuš (Bartoš, Doherty), 20. Matuš, 21. Flick (Luciani, Svoboda), 57. Svoboda (Flick), 60. Svoboda (Luciani) - 10., 27. a 33. Schofield, 13. Cijan. Dornbirn - Innsbruck 1:2 PP. Székesfehérvár - Villach 3:4 po SN.