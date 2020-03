Korejce děsí počty mrtvých v Evropě, říká Martinec

"Už když jsme odlétali z Koreje a byl jsem se loučit na naší ambasádě, tak jsme říkali, že Korea se zdá být ve fázi, kdy se počty nakažených budou snižovat. A my přijedeme domů, kde to teprve vypukne, protože jsme proti Asii o měsíc pozadu. Takže teď prožívám něco podobného, co už jsem jednou prožil," říká Martinec.

Asijská hokejová liga byla kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončena. Tým českého trenéra postoupil do finále, které se už nehrálo, takže v kolonce šampionů je zapsán společně s ruským Sachalinem.

Martinec tak s rodinou už na konci února odletěl domů. „Po příletu jsem kontaktoval hygieničku, která nás požádala, abychom se drželi doma," popisoval někdejší útočník Hradce Králové, Pardubic a Sparty. V sobotu Martincovi domácí karanténa vypršela, v pondělí na ni navázala ta celostátní.

„Když se vyhlásí nějaké nařízení, tak rozdíl mezi Korejci a námi je, že tady spousta lidí hledá cestu, jak to obejít. Tam jsou ale všichni disciplinovaní, respektují to. Proto je tam taky třeba minimální kriminalita," tvrdí Martinec, který je neustále v kontaktu s klubem, kde má smlouvu ještě na jeden rok.

Tak dramatické to v Koreji nebylo

„U nás v Anyangu do dnešního dne se z celé organizace nikdo nenakazil. Korejci teď spíš s obavami sledují vývoj v Evropě a hlavně je děsí počty mrtvých. Takhle dramatické to v Koreji rozhodně nebylo. Poměr testovaných, nakažených a zemřelých je úplně jiný, než je teď hlavně Itálii..." Na 8320 potvrzených případů připadalo v Koreji 81 mrtvých.

Podle Martince je to i vysokou připraveností státu na nenadálý vývoj. Před pěti lety se v jihovýchodní Asii poučili z epidemie viru MERS.

„Spousta lidí tam nosí roušku i během roku, když jim pípne esemeska, že je smog... Takže Korejci najeli na tento režim, všude je připravená dezinfekce, lidi se snaží maximálně chránit a potkat někoho bez roušky je něco nemyslitelného."

Korea je v těchto týdnech dávána i za vzor cíleného testování potenciálních nemocných. „Pokud se objeví nakažený člověk, tak se podle GPS souřadnic a kamerového systému zveřejní, kde se poslední tři čtyři dny pohyboval. Vy si to zkontrolujete a pokud máte podezření, že jste se nakazili, tak se jdete otestovat a do dvou dnů vám pošlou výsledek," upřesňuje Martinec.

Teď mu nezbývá než doufat, že až v srpnu poletí zase do Soulu, bude pandemie koronaviru víceméně uzavřenou kapitolou. V Koreji i v Česku.