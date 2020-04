Patera: Smutné, takhle končit. Jako když jste v kině, film vás baví a vypnou proud

Začátek druhé sezony v týmu sídlícím v kanadské provincii Manitoba přitom pro Pateru, kterého pro NHL draftovalo v roce 2017 jako celkově 161. v pořadí Vegas, nebyl jednoduchý. Kvůli infekci v kotníku měl velké bolesti už při nazouvání brusle, takže musel podstoupit operaci, po níž zmeškal 14 zápasů. Následně se nemohl dostat do formy, takže za ním na pomoc přiletěl trenér gólmanů Vegas Golden Knights Mike Rosati.

„Bylo to hlavně o sebevědomí. Po zranění jsem měl problém, necítil jsem v chytání pohodu a stoprocentně se nedokázal soustředit na hru. Trenér se mnou strávil deset dní a hrozně mi pomohl uklidnit se, najít zpět vlastní rytmus a chytat stejně jako před zraněním," vypráví Patera v rozhovoru zprostředkovaném agenturou Sport Invest, která ho zastupuje.

Jiří Patera v dresu týmu Brandon Wheat Kings.

Brandon Wheat Kings

„Hlavně mě nabádal k trpělivosti. Zároveň se snažil mi pomoct, abych měl během zápasů i tréninků čistou hlavu jen a pouze na chytání. A v samotném chytání to byl především apel na to, abych byl já ten, kdo čeká. Nechat udělat střelce první krok. Zní to banálně, ale potřeboval jsem v tu chvíli všechny tyto věci opět slyšet a znovu si je uvědomit," přiznává odchovanec pražské Slavie, který si před rokem zachytal na juniorském MS a v roce 2017 na světovém šampionátu hráčů do osmnácti let.

A Paterovy výkony, stejně jako celého týmu, šly najednou nahoru. „Od Vánoc jsme patřili mezi nejlepší týmy v celé soutěži a jsem přesvědčen, že bychom byli mezi kandidáty na titul. O to víc mě mrzí, že byla sezona předčasně ukončena," posteskl si gólman, který se do zámoří vydal před třemi lety ve svých osmnácti.

Za poslední ročník nakonec posbíral hned čtyři individuální ocenění - pro nejužitečnějšího hráče týmu, cenu fanoušků, cenu pro hráče, který dostal nejvíce hvězd za výkony v jednotlivých zápasech. A nakonec i cenu pro hráče z ročníku 1999, kteří v juniorské WHL končí a jdou mezi profesionály.

Jiří Patera.

Brandon Wheat Kings

„Vážím si toho, že mě takto ocenili. Je ale smutné ukončit juniorskou sezonu takhle," naráží na předčasné ukončení sezony kvůli pandemii koronaviru. „Nechci však znít jako někdo, kdo nevnímá situaci okolo. Vím, že jde o životy a že hokej jednoduše není na pořadu dne. Ještě před dvěma týdny jsem však ten sport snídal, obědval i večeřel a zklamání teprve vyprchává," říká Patera.

„Zatímco v Česku už se rušily soutěže, my jsme pořád hráli a nijak se to tam neřešilo. Teprve 12. března nám zrušili trénink a byly odloženy nejbližší zápasy. Pak jsme přes týden čekali, protože to vypadalo, že se soutěž jen na dva měsíce přeruší. Trénovali jsme doma podle individuálních plánů, ale poté již soutěž úplně zrušili. V neděli 22. března jsem tak zamířil domů," přibližuje mladý brankář své poslední týdny.

Jiří Patera na tréninku s dětmi.

Brandon Wheat Kings

Pocity z ukončené sezony před startem play off jsou podle Patery těžko popsatelné. „Možná jako když jste v kině na premiéře filmu, na kterou bylo těžké sehnat lístky. Film vás hrozně baví, teď má přijít důležitá scéna, na kterou se všichni těší a v tu chvíli vypnou proud a vy musíte jít domů a nevíte, jak to skončilo. Ale nedá se nic dělat. Zdraví je přednější než sport," uvědomuje si.

Kam po konci v juniorech povedou jeho další kroky, nechává na svých agentech. „Snažím se nad tím moc nepřemýšlet a dávám jim plnou důvěru. Mým cílem je zůstat v Americe. Snem by bylo samozřejmě podepsat s Vegas a hrát NHL. Ale uvidíme, co se povede. Snažil jsem se udělat všechno pro to, abych vedení Vegas zaujmul. S trenérem gólmanů jsme byli v kontaktu hodně často a je dobrý pocit vědět, že se o mě zajímají a pečlivě mě sledují. Věřím, že jsem připraven na další krok," uzavírá Patera.