Brankář Dostál se připravuje v Tampere u Hoviho. Poznal jsem nový život v nádherné zemi, tvrdí

„Pro mě je to něco úžasného. Jsem Ilves hrozně vděčný za to, že jsem dostal takovou šanci. Je ale strašná škoda, že nebylo možné dohrát sezonu až do konce. S tím se ovšem nedalo nic dělat. Takže to pro mě byla tak trochu i cena útěchy," svěřil se gólman, který na přelomu loňského a letošního roku hájil barvy české reprezentace na světovém šampionátu do 20 roků v Ostravě.

Na sever Evropy se Dostál přesunul v únoru loňského roku. „V Brně nebylo snadné se v konkurenci Marka Čiliaka, který Kometě vychytal dva extraligové tituly, a Karla Vejmelky prosadit. Jsem vděčný panu Zábranskému, že mě tehdy do Finska pustil. Pro mě to bylo to nejlepší, co mě mohlo potkat," hodnotí zpětně rozhodnutí, k němuž dospěl po dohodě s brněnským šéfem. „Výsledky Komety ale dál sleduju a fandím jí. S některými mladšími kluky jsem pořád v kontaktu," prozradil.

Finsko mu hodně pomohlo nejen po hokejové stránce. „Poznal jsem nový život v nádherné zemi. Poprvé jsem bydlel bez rodiny a musel se o sebe postarat sám. Byla to pro mě úplně nová zkušenost," líčí Dostál.

Na rozdíl od řady dalších českých hokejistů, kteří se po nedokončené sezoně vrátili domů, setrvává i teď ve Finsku. „Z mého pohledu to bylo nejlepší řešení. Kdybych se taky vydal do Česka, musel bych do karantény já a zřejmě i moji rodinní příslušníci. Nechtěl jsem svým blízkým přidělávat starosti. Raději si s nimi často telefonuju. V Ilves mám navíc do konce dubna platný kontrakt. Nabídli mi, že se tady mohu dál připravovat. Sasu Hovi, který v minulosti rovněž působil v Brně, má v Tampere tréninkové centrum, které jsem začal využívat. Nechci ztrácet čas," tvrdí.

Podle Dostála nejsou ve Finsku opatření proti koronaviru tak přísná jako u nás. „Restaurace jsou taky zavřené, ale je tady mnoho venkovních sportovišť, které je možné normálně využívat. A roušky se na ulici nenosí prakticky vůbec," vypozoroval.

O své hokejové budoucnosti nemá momentálně úplně jasno. „Mám podepsanou nováčkovskou smlouvu v NHL s Anaheimem. Chci být co nejlíp připravený. Počítám s tím, že v září pojedu na kemp a zabojuju na něm o co nejlepší pozici. Jenže vzhledem k současné koronavirové krizi teď asi nikdo neví, jak se bude situace v zámoří vyvíjet dál. Je tu spousta neznámých. Nyní asi nikdo není schopen říct, zda se dohraje současný ročník NHL, a kdy začne další," uvažuje Dostál.

I ve finské lize se už některé kluby dohodly s hráči na dočasném snížení platů. „V Ilves k tomu prozatím ještě nedošlo. Teprve se asi uvidí, jak současná situace ovlivní financování sportu do budoucna. Jde o celosvětový problém. Pokud potrvá dlouho, může výrazně ubýt sponzorů, kteří dávají do hokeje peníze," obává se.