Hokejisté Znojma chystají návrat do českých soutěží. Start Orlů je stále pravděpodobnější

Definitivní verdikt ještě neučinili, avšak je stále pravděpodobnější, že se hokejisté Znojma vrátí v příští sezoně do domácích soutěží. Pořád totiž není vůbec jasné, zda se od podzimu rozjede nadnárodní EBEL liga, v níž jihomoravský tým působil předchozích devět let.

„Já v to příliš nevěřím. Kromě rakouských celků ji hrají i týmy z Itálie, Maďarska a nově také Slovenska. V EBEL lize se neustále cestuje, a nikdo neví, jak to bude s propustností hranic," netají kouč Orlů Miroslav Fryčer, že je ohledně plánovaného zářijového startu mezinárodní soutěže značným pesimistou.

Znojemští už nechtějí žít v nejistotě, a proto stále intenzivněji zvažují, že se přihlásí do druhé české ligy, na níž vlastní od loňského roku licenci. V minulé sezoně ji přepustili Moravským Budějovicím. „Já to rozhodně nepovažuju za krok zpět. Na příští sezonu pohlížím jako na překlenovací. Podle mého názoru budeme všichni rádi, pokud se bude vůbec hokej hrát, a fanoušci se budou moct vrátit do hlediště," tvrdí.

Fryčer v klubu vykonává zároveň i funkci sportovního manažera. „Máme nachystanou zhruba dvanáctičlennou kostru mužstva, složenou výhradně z českých hokejistů," prozradil. Netrápí ho, že v kádru je momentálně jediný brankář Groh. „Přes léto tým doplníme. Volných hokejistů bude letos vzhledem ke koronavirové krizi habaděj," je přesvědčený.

Ve Znojmě bude i dál pokračovat zkušený útočník Tomáš Svoboda. Někdejší spolupráci z brněnské Komety by s ním mohl oživit další ostřílený forvard Vojtěch Němec, jenž přestoupil na jih Moravy nedávno z extraligové Plzně. „Ani oni nebudou mít problém nastupovat ve druhé tuzemské lize. Byli s tím dopředu srozuměni. Určitě budeme mít natolik kvalitní mužstvo, že bude naším cílem zabojovat o postup do první ligy," má jasno Fryčer.