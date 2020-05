Jágr to schytal! Ať se zahryzne do jazyku, vzkazuje mu slovenská legenda

"Jágr byl pan hokejista, ale toto by si neměl dovolit," hájil hned razantně slovenskou stranu legendární československý reprezentant Jozef Golonka. Podle webu pluska.sk ani trochu nebral Jágrův příspěvek na sítích jako vtipnou připomínku rivality.

Osmačtyřicetiletý majitel a stále ještě útočník prvoligového Kladna před pár dny na sítích připomněl fandům, že jsou ochuzeni o velký svátek, který by je rozpaloval do běla. Už i zápas se Slováky by za sebou měl český tým, kdyby nebylo koronavirové krize. „Určitě bychom jim to nandali. Ale asi by to bylo těsný, není mi dvacet," pustil se Jágr zjevně s nadsázkou do úvah možného vývoje MS.

Jozef Golonka

@facebook Nový čas

Ale u Golonky se se zlou potázal, dvaaosmdesátiletá slovenská legenda excelentně reprezentující v dobách federace zjevně na rozverný tón nebyla naladěna.

„Sportovní historie zná hodně velkých hráčů, ale nezažil jsem, aby se v takovém duchu někdy vyjádřili Beckenbauer, Jordan nebo Messi. Pokud nemá respekt vůči jakémukoliv soupeři, měl by se raději zahryznout do jazyka," cituje dále slovenský web rozhořčeného Golonku.