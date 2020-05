Poslední roky jsou peklo! Slovenský zázrak, s nímž se spálil i Jágr, chce končit

Pražský rodák měl být budoucností slovenského hokeje, jenže svérázná povaha a přístup ke sportu v kombinaci se zdravotními problémy mu slibně rozjetou kariéru notně zkomplikovaly.

„Hokej mi přinesl hodně radosti, ale i utrpění. Posledních pár let to byla cesta peklem. Tolik lží, co se o mně navyprávěly. Každý si přidal něco extra, aby příběh byl ještě pikantnější. Hokej mě vždy bavil, i když se nedařilo, jak bych si býval představoval. Ale stále víc a víc mám pocit, že už je čas tuto kapitolu uzavřít," uvedl na sociální síti, kde rovněž přidal anketu s tím, zda má skončit, či nikoliv. Hlasující jej v drtivé většině podpořili v setrvání u hokeje.

Réway si jméno udělal dobrými výkony ve Spartě, kterou ale v sezoně 2015/16 po roce a půl opustil, aby zamířil do švýcarského Fribourgu. Následně podepsal smlouvu s Montrealem a snil o NHL. Jenže kvůli problémům se srdcem byl nucen vynechal celý ročník 2016/17 a své původní formě už se nikdy nepřiblížil.

Sezonu 2017/18 začal v AHL v Lavalu na farmě Montrealu, kde ale odehrál jen pět zápasů a zamířil do Slovanu Bratislava do KHL. Jenže se mu příliš nedařilo a jeho pád pokračoval i v uplynulém ročníku. V něm nejprve neuspěl na zkoušce v extraligovém Hradci Králové, poté nastupoval za slovenský třetiligový Dolný Kubín a švédské druholigové Tingsryds.

Když už nad ním všichni definitivně lámali hůl, dal mu šanci slavný Jaromír Jágr ve svém Kladně. Ale ani tam nevydržel. V únoru tam ukončil spolupráci a zamířil do Popradu, kde po třech letech kariéry dal konečně gól.

Když se zdálo, že se usazuje, přišly znovu problémy. „S Popradem jsme se jednoduše nedokázali domluvit. Nedostal jsem žádný návrh, ani náznak, že se mnou do příštích sezon počítají. Od začátku byl Poprad mojí první volbou, ostatní týmy jsem odmítal," napsal před pár dny na Instagramu.

Klubový ředitel Ľudovít Jurinyi však jeho slova poopravuje. „Z jeho statusu jsme byli překvapení. Je to velká dezinformace. Byli jsme v kontaktu s Maťom i jeho agentem. Jejich požadavek byl, abychom podepsali smlouvu co nejdříve. To jsme mu nedokázali splnit. Chceme mu popřát všechno dobré, dveře má u nás stále otevřené," řekl Jurinyi pro sme.sk.