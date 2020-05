Slovenská hvězda končí. Na led se už nevrátím, potvrdil Laco

Bývalý brankář Chomutova a Sparty už v sezoně 2019/2020 se profesionálnímu hokeji nevěnoval, ale otázku pokračování kariéry nechával otevřenou. Po roce bez hokeje je však nyní jasné, že je definitivní konec. Rozhodl se tak po poradě s manželkou.

„Nad návratem na led už nauvažuji. V současných podmínkách bych už do toho nechtěl naskočit, spíš se budu věnovat věcem kolem mé haly," prozradil úspěšný hokejový brankář. Hokejovou halu postavil Laco ve svém rodném Liptovském Mikuláši.

V závěru sezóny 2018/2019 nastoupil ještě k šesti utkáním za HC Košice ve slovenské extralize. Mužstvo Košic vypadlo v play off už ve čtvrtfinále s Popradem. „Mé působení v Košicích mě na chvíli nakoplo, bylo to fajn. Viděl jsem, že by to ještě šlo. Po poradě s manželkou jsem se však rozhodl, že by bylo lepší, kdybych už nepokračoval," dodal Laco.

Brankář Laco startoval na čtyřech světových šampionátech a do 30 let působil pouze ve slovenských klubech. Klíčovou byla sezona 2011/2012, kdy byl oporou účastníka Kontinentální hokejové ligy (KHL) Lev Poprad. Tuto sezónu završil úspěšným startem na svém prvním světovém šampionátu a ziskem stříbrných medailí.

Byl vyhlášen nejlepším brankářem světového šampionátu a zařadili ho do All star týmu. Pak přišlo další působení v KHL v týmech Doněck a Astana. V české lize působil Laco v Chomutově a ve Spartě.