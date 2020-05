Druholigové kluby se dohodly na návrhu podoby soutěže pro příští sezonu

Trenér hokejistů Znojma Miroslav Fryčer. Orli se do českých soutěží vrací po devíti letech v EBEL.

Návrh počítá s tím, že čtyřiadvacet přihlášených klubů do tuzemské třetí nejvyšší soutěže bude podle regionálního principu rozděleno do třech osmičlenných skupin. Základní část bude šestikolová a každé z mužstev v ní sehraje 42 utkání.

Dva nejlepší týmy z každé skupiny postoupí přímo do play off, zatímco celky, které se ve skupině umístily na třetí až šesté příčce, se utkají v předkole. Vítězové tří play off se nakonec střetnou v kvalifikaci, jejíhož vítěze čeká baráž o účast v Chance lize.

Sestupujícího určí zápasy, v nichž se utkají dvě mužstva, která obsadila ve skupinách poslední příčku a získala v nich nejméně bodů.

O podobě soutěže rozhodně s definitivní platností v závěru příštího týdne výkonný výbor Českého hokeje. Ten bude rozhodovat i o podobě extraligy a první ligy.