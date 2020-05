Sparta se těšila na událost, kterou naposledy zažila před 10 lety. Nakonec se jí nemusí dočkat

„V tuhle chvíli nejsem schopen říct, jestli budeme schopni turnaj uspořádat," cituje Gianolu švýcarský server swisshockeynews.ch.

Pokud by turnaj nemohli z nařízení švýcarských orgánů navštívit kvůli koronaviru diváci, Spenglerův pohár by se nehrál. To se od roku 1923, kdy se nejstarší klubový hokejový mezinárodní turnaj v Evropě konal poprvé, stalo jen v letech 1939, 1940, 1949 a 1956.

„O letošním ročníku rozhodneme nejpozději v říjnu, případně v listopadu. Rozhodně se ale nestane, že by se Spenglerův pohár konal před prázdnými tribunami," říká Gianola jasně.

„Pokud nedostaneme zelenou k uvítání fanoušků, žádný Spenglerův pohár letos nebude. Hokejová party bez fanoušků je nemyslitelná, nebyla to žádná party. A odložení turnaje rovněž nepřichází v úvahu," zakončuje Gianola.