Orli udrželi pilíře ofenzivy, vrací se i mladý brankář

Hokejové Znojmo, které se po devíti letech v mezinárodní EBEL lize vrací do českých soutěží, odtajnilo dvě novinky v hráčském kádru pro příští sezonu. Na další spolupráci se domluvilo s útočníkem Petrem Beránkem, navíc ohlásilo i posilu do brankoviště. Parťákem týmové jedničky Dominika Groha bude třiadvacetiletý Jan Pechek. Orli o novinkách informovali na svých oficiálních internetových stránkách.

Beránek načne s přestávkou na jihu Moravy už čtvrtou sezonu. Šestadvacetiletý forvard, jenž okusil také angažmá v Hradci Králové a slovenské Žilině, nastřádal v 36 zápasech uplynulé sezony EBEL ligy celkem dvacet bodů (6+14).

„U Petra nebylo moc co řešit. Je to hráč, který zná prostředí i klub. Víme, co od něj můžeme čekat, a jsme velmi rádi, že ve Znojmě zůstává i pro příští ročník. Je to šikovný hráč s dobrým zakončením, který na ledě nic nevzdá," uvedl pro klubový web sportovní manažer a hlavní kouč Miroslav Fryčer.

Znojemští zároveň vyřešili i otázku obsazení postu brankáře. Grohovi bude krýt záda Pechek, jenž se k Orlům vrací po dvou letech, kdy chytal v Polsku a ve Francii. „Dominik pro nás bude jasná jednička, ale Honza je mladý kluk a bude připravený zaskočit, pokud by se nedejbože něco stalo. Role máme rozdělené, takto s tím kluci počítají," řekl Miroslav Fryčer.

Orli aktuálně disponují licencí pro druhou ligu a nový soutěžní ročník by měli zahájit 19. září na ledě Kopřivnice.