Zvučnou posilu Znojma postihla smůla. Extraligový šampion s Brnem musel na operaci

Extraligový šampion s Brnem prožívá chmurné období, přitom ještě před pár týdny hýřil dobrou náladou. Po týdnech hledání našel vytouženou štaci nedaleko Pohořelic, kde se s rodinou před časem natrvalo usadil. Být nablízku manželce a synům byla jeho priorita. Zvažoval dokonce i možnost, že s hokejem úplně praští.

„Měl jsem nějaké podnikatelské plány. Začal jezdit s kamionem. Jenže aktuální situace bohužel této činnosti nepřeje. Ale konec kariéry ve hře byl. Je mi přece jenom už 34 let a po všech zdravotních lapáliích to moje tělo cítí každý rok víc a víc," přiznal v květnu v rozhovoru pro Sport.cz zkušený forvard, jenž v posledních dvou sezonách nastupoval za Plzeň.

Orli však jeho myšlenky o konci kariéry rozprášili. Jednání ho oslovilo a spokojenost neskrýval, byť se s Orly místo na mezinárodní EBEL ligu chystal zřejmě pouze na boje v české druhé lize. „Zahraniční soutěž by pro mě byla rozhodně zajímavou zkušeností, ale na mém přístupu k trénování se vůbec nic nemění. V létě se připravím tak, jako bychom měli hrát extraligu," tvrdil forvard s šikovnýma rukama.

Těšil se na novou výzvu a hlavu si nelámal ani s tradičně nepopulární suchou přípravou. „Je to čím dál větší dřina, ale koušu je teď paradoxně líp. Když jsme byli mladí, nesnášeli jsme je. Ale když je člověk starší, tak ví, že to bez nich prostě nejde," tvrdil Němec. Jenže trable s kotníkem mu udělaly čáru přes rozpočet.

Začátek sezony by však neměl zmeškat, podle prognóz má ostřílený borec vyjet s ostatními na led v průběhu srpna. Znojemští, kteří se po devíti letech vracejí do českých soutěží, aktuálně disponují licencí pro druhou ligu. Nový soutěžní ročník by měli zahájit 19. září v Kopřivnici.