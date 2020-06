Idiot, nebo borec? Kauza „tvaroh a okostice“ má vývoj. Co čeká trenéra dorostenců Stloukala?

Do pátečního večera jeho jméno znali až na výjimky jen lidé z hokejového prostředí, teď o Martinu Stloukalovi mluví i ti, kterým sport až zas tolik neříká. A to kvůli jadrnému proslovu devětačtyřicetiletého trenéra ke svým svěřencům, hokejovým dorostencům Techniky Brno. A drtivá většina lidí za někdejším koučem mužů Znojma, rakouského Klagenfurtu či slovenské Skalice stojí.

Svědčí o tom i hlasování v anketě na Sport.cz. Do pondělního poledne se do něj zapojilo téměř 55 tisíc osob a více než 91 procent čtenářů na otázku, jestli je Stloukalův projev pohoršuje, zvolilo možnost, že v žádném případě ne.

Už v pondělí se mimořádně sejde vedení klubu a trenérská rada Techniky Brno a Stloukalovým proslovem se budou zabývat. Dá se ale očekávat, že se za trenéra, který své svěřence chystá na tuzemskou nejvyšší dorosteneckou soutěž, postaví.

„Nadále si stojíme za tím, že se jedná o vyvolanou cílenou tendenční kauzu s cílem poškodit velmi úspěšnou práci našeho klubu za posledních osm let. Je s podivem, že nahrávka cíleně unikla do médií den poté, co jsme se domluvili na převodu práv k extralize juniorů," uvedla Technika na svých oficiálních stránkách.

Stloukalovým proslovem se bude zabývat i hokejový svaz

Ať už bude verdikt brněnského klubu jakýkoliv, své si ke „kauze Stloukal" řekne i hokejový svaz. „Případ sledujeme a svazové orgány; především trenérská komise a sportovní oddělení; se jím budou zabývat. Podrobněji se k tomu vyjádříme později. V tuhle chvíli ale nedokážu říct, kdy to bude," uvedl pro Sport.cz tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Stloukal na nahrávce, která pochází z konce května a na veřejnost ji nejspíš pustil některý z jeho 15ti až 16tiletých svěřenců, své hráče kritizuje za fyzický stav, v němž se vrátili k tréninkům po dlouhé koronavirové pauze.

„Ti dám okostici, vole, až ti bude špatně, vole... Mám trošku strach, že kdybych fókl, že bys odletěl do Líšně... Takže řekneš fotrovi, získáte si normálně takovou tu věrnostní kartu a budeš bydlet v tvarohárně. Nechci vidět, že budete žrát nějaký čínský přejetý psy, kebaby u těch cikánů smradlavejch špinavejch tam, nebo něco takovýho...," to je jen pár úryvků ze Stloukalova osmiminutového monologu.

Drtivá většina lidí se trenéra zastává

Stloukal se nechal slyšet, že mu únik nahrávky na veřejnost vůbec nevadí. Třicet procent svého projevu označil za nadsázku a svým vyjádřením chtěl mužstvo připravit, aby bylo konkurenceschopné a v extralize se zachránilo.

Zastání se mu dostává i od drtivé většiny fanoušků a laické veřejnosti. Někteří jej dokonce označují za borce. „Naprosto normální, chceš být dobrej? Tak musíš makat a nehledat výmluvy, proto takovej proslov. Pamatuji si moc dobře na ještě peprnější proslovy trenérů. A nejlepší na tom je, že pak máš takovýho kouče i rád (když vidíš, že se posouváš, zlepšuješ)," napsal třeba v diskuzi na Sport.cz Láďa Kobík.

Musim se s vami podelit o vtipnou hlasku z hokejoveho prostredi co mne jeden trener poslal: "Dobry den mame zajem vam a vasemu hokejklubu dodavat celodenni catering, diky za odpoved a zdravi firma Chung-Turkylmaz-Giovanni-Tvarožný Catering s.r.o.

:-D :-D! Pobavil me:-) — Martin Stloukal (@martin_stloukal) June 14, 2020

„Takhle má vypadat správný trenér. Tvrdej a nekompromisní. Dnešní mamánci jaksi neumí makat a hrábnout si na samotný dno. Vůbec si neuvědomují, že ten přístup, který budou mít k tomu sportu ve 14-15 letech, je pro jejich profi kariéru to podstatné. Talent je jedna věc, ale odhodlání na sobě makat se dá jen naučit. Proto jsme dříve měli hráče, kteří něco dokázali. Nebyli to mamánci a byli ochotný makat," přidal se Karel Šebeň.

„Být rodič nějakého klučiny v kabině tak tomu trenérovi vyplatím prémie! Jde vidět, že mu na nich záleží a chce z nich něco udělat. Klobouček, trenére," připojil se Denis Borsiczký.

1/2 Pár slov k rádoby hokejovému a kondinímu trenérovi, doktorovi, nutričnímu specialistovi, který jde těm klukům parádně vzorem. Rozumím tomu, že jim chce ukázat, co obnáší profesionalismus, ale tohle rozhodně není ta cesta. Těchle idiotů, kteří si potřebují něco dokazovat na — Ronald Knot (@RonaldKnot) June 13, 2020

Našli se ale i tací, i když jsou v menšině, kteří Stloukalův projev odsuzují. „Názorný příklad chování psychopata. Ano, na lidi musí být přísnost. Ale musí být nastavena pravidla a mantinely a musí být vyžadováno jejich dodržování. Uvedené "výlevy" jsou předváděním se psychopata, který si buduje pozici nedotknutelného diktátora! Takových už na světě bylo! Určitě by neměl pracovat u mládeže, když má vychování řeznického psa!" soudí Miloš Janoušek.

Proti Stloukalovi se veřejně postavil i liberecký obránce Ronald Knot. „Pár slov k rádoby hokejovému a kondičnímu trenérovi, doktorovi, nutričnímu specialistovi, který jde těm klukům parádně vzorem. Rozumím tomu, že jim chce ukázat, co obnáší profesionalismus, ale tohle rozhodně není ta cesta. Těchhle idiotů, kteří si potřebují něco dokazovat na mladých klucích, jsem potkal dost. Kluků, kteří kvůli nim skončili s hokejem, ještě víc," napsal na svém Twitteru pětadvacetiletý zadák.