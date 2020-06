V extralize se Kubát popral s Podkonickým, který ho letos trénoval ve Zvolenu

Turbulentní hokejové období zažívá zkušený obránce Karel Kubát. Před rokem se vrátil z angažmá v ruském Vladivostoku v KHL do Litvínova, kde během nedokončeného minulého ročníku v extralize přišel o místo v kádru a závěr sezony strávil ve slovenském Zvolenu. I tamní extraliga ale v březnu předčasně skončila, takže tráví léto momentálně v domovském Ústí nad Labem, kde bydlí, a nemá podle svých slov představu o novém působišti. „Uvidíme, co přijde," říká Kubát rozpačitě v rozhovoru pro Sport.cz.

Jak se seběhl váš přesun z Litvínova do Zvolena?

Bylo to všechno narychlo, v poslední den přestupového termínu na konci ledna. Krátce předtím tam odešel z Litvínova útočník Juraj Mikúš. A proč zrovna tenhle klub? Přesně nevím, ale asi proto, že měli zájem. Odehrál jsem dvanáct zápasů, gól jsem nedal, ale nasbíral jsem pár asistencí.

Můžete charakterizovat tamní tým?

Nebyl tam kromě mě ani jeden další český hráč, naopak dohromady sedm Kanaďanů a Američanů. Mužstvo vedl kanadský trenér Don Nachbaur, který byl ještě před koncem soutěže odvolán, s Andrejem Podkonickým.

Jméno Podkonický je velmi dobře známé i z české extraligy, kde tento bývalý slovenský reprezentant absolvoval devět sezon, z toho sedm v Liberci a po jedné v Kometě Brno a Mladé Boleslavi. Jaké na něj máte vzpomínky?

Hrál jsem proti němu řadu let za Litvínov a navzájem jsme si vybavili, že jsme se kdysi v extralize poprali, když působil v Liberci. Zmínil jsem tuhle zajímavost i ve slovenských novinách. Andrej byl typem silového útočníka a myslím, že jsme tu šarvátku měli někde u brány. Jinak jako trenér byl teď v pohodě (úsměv).

Sledoval jste ze Zvolena boj Litvínova o záchranu v extralize?

Ne, vůbec. Nebyl čas. Prostě jsem musel odejít, zavřel jsem dveře. Nyní se v klubu všechno obměnilo. Jsou tam nové tváře i ve vedení a nikoho neznám.

V Litvínově jste během kariéry pomohl i k mistrovskému titulu v roce 2015. Tehdy byl kapitánem Michal Trávníček, který po nuceném odchodu z klubu kývl v květnu na nabídku prvoligového Ústí nad Labem.

Tak to mě rozhodně zaskočilo, jak se k němu zachovali.

Kde se hodláte zapojit do případné přípravy na ledě?

Zatím nemám nové angažmá. Uvidíme, co přijde. Jsem doma v Ústí nad Labem a kondiční přípravu dělám u Michala Břetenáře v Praze. Rád bych šel na led v Ústí nad Labem, ale nikoho jsem ještě nekontaktoval, jestli by mě nechali trénovat.

Jste v kontaktu s dalším ústeckým odchovancem Markem Trončinským?

Na začátku loňské sezony jsme spolu hráli měsíc v Litvínově. Pak Marek odešel do Velké Británie. Jinak se vídáme často i teď v Ústí, ale Marek Trončinský je i v Pardubicích. Pravděpodobně by měl jít znovu do Velké Británie.

Jak vnímáte novinky v české extralize?

Tím, že bude nesestupová, budou kluby nejspíš hrát na mladé hráče. Myslím, že úroveň asi docela poklesne. Pokud jde o přestupy, hodně vysoko stavím příchod Jakuba Nakládala z KHL do Pardubic. A zaznamenal jsem i avizovaný návrat Romana Poláka z NHL do Vítkovic.