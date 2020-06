Soud zmírnil trest bývalému šéfovi mladých hokejistů Prostějova

Olomoucký vrchní soud v pondělí výrazně zmírnil trest bývalému šéfovi mládežnického hokejového klubu v Prostějově Michalu Tomigovi za pokus dotačního podvodu. Místo původních pěti let vězení mu uložil tříletý trest s podmíněným odkladem na dobu pěti let. Podle rozsudku zatajil Tomiga městu Prostějov a Olomouckému kraji navzdory podmínkám při žádostech o dotaci exekuční řízení spolku. Škodu soud vyčíslil na 1,84 milionu korun, které musí Tomiga zaplatit.

"Obžalovanému hrozil trest v sazbě od pěti do deseti let. Zohlednili jsme to, že trestného činu se dopustil v převážné míře ve stadiu pokusu. Prostředky neutratil pro sebe, ale použil je na účely sportovního klubu, proto jsme se rozhodli pro uložení trestu mírnějšího. Soud mu uložil zároveň zákaz činnosti na dobu pěti let, je třeba mu zabránit, aby takové organizace vedl," uvedl předseda senátu Libor Losa. Tomiga má zároveň zaplatit škodu - městu Prostějov 500.000 korun včetně úroků a Olomouckému kraji 1,34 milionu korun.

Soud zároveň muži zmírnil právní kvalifikaci na pokus trestného činu dotačního podvodu. Fakticky způsobená škoda podle soudce totiž nenaplnila hranici velkého rozsahu. Tu by překročila, kdy by předseda spolku získal veškeré dotace, o které žádal. V případě Prostějova by to bylo dalších 3,16 milionu korun a v případě Olomouckého kraje 1,85 milionu, uvedl soud. Spolek LHK Jestřábi dostal čtyřletý trest v podobě zákazu přijímaní dotací.

Mládežnický hokejový klub LHK Jestřábi Prostějov žádal na roky 2016 a 2017 město a Olomoucký kraj o dotace, v té době době ale čelil exekucím. Šlo o nezaplacené nákupy sportovního materiálu a dluhy za ubytování.

Tomiga jako předseda sdružení podal žádosti v šesti případech, ačkoli si byl vědom, že závaznou podmínkou pro jejich poskytnutí je, aby v době podání žádostí nebyla vedena žádná exekuční řízení. Tuto informaci však zatajil a dotace byly částečně spolku přiznány.

"Spolek byl kvůli exekucím nedůvěryhodný, je zřejmé, že město Prostějov a kraj nemůže svěřovat prostředky takovým subjektům. Obžalovaný měl bohaté zkušenosti s exekucemi, musel vědět, že exekuční řízení jsou vedena," doplil předseda senátu.

Tomiga byl původně potrestán i za zkrácení daně, poplatku a podobné platby, neboť podle obžaloby manipuloval s fakturami. Buď je podle státního zástupce nezaúčtoval, nebo je do účetnictví zařadil jako dar, přestože měly být evidovány jako reklama. Stát tak podle obžaloby připravil na DPH zhruba o 397.000 korun. Tuto část kauzy dnes vrchní soud vrátil krajskému soudu s tím, že musí doplnit dokazování.