Třásl se mu prst, pak si i poplakal. Mistr s Kometou a oblíbenec fanoušků dává sbohem

V Kometě strávil šest let a získal s ní kompletní sadu extraligových medailí, včetně titulu z roku 2017. Po jeho zisku se hokejový obránce Jozef Kováčik vrátil do rodného Slovenska, poslední dva ročníky strávil v tamější druhé nejvyšší soutěži v mateřských Topolčanech. Další sezonu už ale čtyřicetiletý zadák nepřidá. Velký oblíbenec brněnských fanoušků se rozhodl ukončit aktivní kariéru.

„Byla to krásná jízda, na kterou nikdy nezapomenu, a hlavně ať hokej dál spojuje ještě více lidí než předtím. Nikdy nezapomenu na mé dva tituly se Slovanem Bratislava a hlavně na titul s mojí modrobílou Kometou Brno," uvedl Kováčik na sociálních sítích, na nichž svůj konec oznámil.

V uplynulé sezoně jej trápily zdravotní problémy, některé zápasy hrál pod prášky. Přesto snil, že Topolčanům pomůže do slovenské extraligy. To se ale i kvůli koronavirové pandemii a předčasnému ukončení ročníku nepodařilo.

„Ukončit kariéru přesto bylo těžké rozhodnutí. Když jsem to pustil ven přes Instagram, tak se mi až třásl prst, ale potom jsem si vydechl," řekl pro slovenskou tiskovou agenturu TASR Kováčik, který by chtěl u hokeje zůstat a věnovat se trénování.

Nikdy nezapomene na šest sezon v Kometě, která mu přirostla k srdci. „Hrát v ní bylo skvělé. Můj spoluhráč Martin Erat řekl, že podmínky v klubu jsou, až na platy, lepší než v NHL," zmiňuje Kováčik o dva roky mladšího Čecha, jenž kariéru ukončil jen o dva týdny dříve.

„Dodnes jsem v kontaktu s mnohými lidmi z Brna, i s fanoušky. I po oznámení konce kariéry se mi mnozí ozvali, až jsem si poplakal," přiznal Kováčik, že jej některé vzkazy fanoušků dojaly.

Necelé dva týdny pro Martinu Eratovi (vlevo) ukončil kariéru i Jozef Kováčik.

Vlastimil Vacek, Právo

Pokud mu to situace umožní, rád by v rodných Topolčanech uspořádal rozlučkový zápas. „Uvidíme, jaká bude situace s koronavirem, protože jsem zvyklý hrát před vyprodaným stadionem. Dovedu si představit, že by přišli fanoušci Komety, Slovanu, ale i Nitry a samozřejmě Topolčan," zasnil se Kováčik.