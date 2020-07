Klokovi se ve Finsku libí, jen řeč nezvládá. Základy jsem pochytil ale nepokecám si, říká

I když první zprávy hovořily o návratu do KHL. „Jsem ve Finsku po sportovní stránce opravdu spokojený. Dařilo se jak mně, tak i týmu. Skončili jsme druzí, což se povedlo asi po čtyřiceti letech. Nemám důvod něco měnit," vysvětluje Klok, jenž v jednapadesáti zápasech finské ligy vstřelil pět gólů, na dalších osmnáct přihrál a byl nejlépe bodujícím obráncem týmu.

I kvůli jeho ofenzivním schopnostem jej k návratu do mateřského týmu lákal tchán jeho sestry Roman Šimíček, který se na jaře vrátil do Vítkovic v roli sportovního ředitele. Prozatím neuspěl. „Když se objevilo, že jsem v Raumě neprodloužil, tak nabídky z Česka přišly. Ale já mám jasno. Kdybych se chtěl vracet, byly by Vítkovice první na řadě. Nejen sportovní ředitel Šimíček, ale i majitel klubu Aleš Pavlík mi říkali, že se můžu kdykoliv ozvat. Cítím, že mám dveře otevřené," poukazuje Klok.

Do Finska odletí v příštím týdnu, přestože sezona má začít na začátku října. „Čeká mě karanténa, protože pro Finy jsme riziková země. Proto musím odletět někdy kolem 20. července. Kanaďané a Švédové jsou na tom stejně. Chtěli jsme, aby nás otestovali, ale nesouhlasili. Budeme trénovat sami v jen pro nás vymezených časech na ledě, v uzavřené posilovně," upřesnil Klok.

Finština je strašná řeč

Stejně jako v jiných zemích i ve Finsku hokejovou soutěž zastavila pandemie nemoci covid-19. „Byli jsme před play off byli ve velkém očekávání. Místo toho přišlo zklamání, když ukončili ligu. Všechny to hodně mrzelo. Budeme to chtít zopakovat, nebude to ale vůbec snadné," připomíná 25letý hokejista, který do Raumy přesídlil loni v červenci ze Slovanu Bratislava.

A zatímco na finský hokej si zvykl rychle, finštinu rodák z Ostravy úplně nezvládá. „Je to strašná řeč. Smekám před každým, kdo ji zvládne. Základy jsem pochytil, to jo. Rozumím pokynům na ledě, ale abych si pokecal finsky, to asi neklapne. Naštěstí tam všichni mluví i anglicky," usmívá se Klok, jenž si v kabině mohl díky spoluhráči Davidovi Němečkovi poklábosit i česky. „Bylo to fajn, pořád jsme byli spolu. Teď si budu povídat se Slováky (Pavolem Skalickým a Kristiánem Pospíšilem - pozn. aut.)," říká Klok.