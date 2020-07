Koronavirus jako červený hadr pro hokej. Co bude za pár týdnů?

„Pokud to bude jako v uplynulém týdnu, kdy jednotlivé týmy skákaly do karantény, tak takhle žádná firma nemůže fungovat. Možná by bylo dobré, kdybychom se všichni setkali a řekli si, co dál. Zda za takových okolností může vůbec profesionální sport fungovat," cituje server hc-vsetin.cz jednatele klubu Tobolu.

Stačí jeden pozitivně nakažený v šatně na nemoc covid-19 a celý tým jde do karantény. Tyto situace se stávají už nyní v přípravném období. Otázkou je, jak by mohly probíhat soutěže, pokud by tento trend pokračoval. Na prvním místě je zdraví, ale kluby zaměstnávají lidi, platí sportovce, musí plnit požadavky partnerů a sponzorů.

„Situace se vyvíjí opravdu každým dnem a se spoustou věcí se musíme smířit jako s faktem. Co mě trápí nejvíc? Ekonomika. Celý profesionální sport, nejenom hokej, nejenom Kometa, se neobejde bez přímé podpory vlády. Může to dopadnout jednou velkou katastrofou. Musí se začít vést jednání a konat. Každého majitele samozřejmě zajímá udržitelnost ekonomiky a chod klubu – to je pro mě a náš klub priorita číslo jedna," řekl pro hc-kometa.cz Zábranský.

Nastavit mantinely je v rukou těch, kteří soutěže řídí. „S panem Maďarem (vedoucí epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví) jsme v neustálém kontaktu, s ním několikrát týdně řeší situaci ředitel extraligy Josef Řezníček. Prezident svazu Tomáš Král se ve středu zúčastnil schůzky sportovních svazů s ministerstvem zdravotnictví," pověděl Sport.cz mluvčí Českého hokejového svazu Zdeněk Zikmund.

Nastavit pravidla, co dělat, pokud bude situace pokračovat. Jak reagovat v konkrétních případech. Zábranský na toto téma debatoval i s šéfem LFA Dušanem Svobodou.

„Všechny nás aktuální stav omezuje v provozu a ve fungování jako takovém. Každý profesionální sportovní klub je firma. Pokud to bude jako v uplynulém týdnu, kdy jednotlivé týmy skákaly do karantény, tak takhle žádná firma nemůže fungovat. Ani pekárna, ani zemědělské družstvo, ani fabrika na výrobu automobilů. Takhle to prostě dlouhodobě nejde. Jde o to, pokud je to možné, aby se nastavil systém, abychom mohli fungovat. Jednoznačně se nás dotýkají tržní mechanismy kapitalismu. Uvidíme, co přinesou následující dny a týdny," je napjatý Tobola.

Jak budou reagovat sponzoři, kolik bude chodit fanoušků, jaká budou omezení, jak budou dlouho trvat. A začne hokejová Tipsport extraliga v zářijovém termínu? „Myslím, že by se měla zvážit varianta posunutí soutěže, aby se udělalo maximum pro to hrát před co nejvyšším možným počtem diváků. Samozřejmě vzniká otázka, zda to má nějaký význam, protože koronavirus tady je, bude a asi jen tak nezmizí," uvědomuje si Zábranský.

Nejvyšší hokejová soutěž má odstartovat 18. září, první liga o šest dní dříve. Jak bude situace vypadat za pár týdnů, nikdo nedokáže přesně odhadnout. Změny ale mohou přijít. „Na termínu startu hokejové Tipsport extraligy se nic nezměnilo, ale je zcela zřejmé, že k nějakým úpravám v pravidlech, neříkám v termínu, dojít může. Rozhodnutí padne v průběhu srpna," dodal Zikmund.