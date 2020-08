Šokující diagnóza! Hokejový mistr světa Törmänen má rakovinu

Za dva týdny, 10. srpna, měl v Bielu vést první oficiální trénink mužstva před novou sezonou. Ve stejném místě, kde byl před pěti měsíci pozitivně testován na koronavirus. Z návratu na led však nebude nic, píše švýcarský deník Blick.

Brzy poté, co se bývalý útočník vyléčil z nemoci covid-19, mu osud připravil ještě tvrdší zkoušku. Dozvěděl se, že má rakovinu. Törmänen se ihned podrobil operaci a nyní má před sebou půl roku trvající sérii chemoterapií. Kdo jej nahradí na střídačce Bielu zatím není známo. „Brzy se vrať," drží svému trenérovi palce na klubovém webu.

MM-Kultaleijona Antti Tormanen sairastui syopaan ☹️ https://t.co/Bv1ZXNLptJ — Headlandfash (@headlandfash) July 31, 2020

Devětačtyřicetiletý Törmänen, který během své kariéry strávil i rok v dresu Ottawy v NHL, je čtyřnásobným finským šampionem a byl na ledě i u historicky prvního titulu mistrů světa Suomi v roce 1995. Do Bielu přišel v prosinci 2017 jako nástupce Mikea McNamary a s klubem se dvakrát probojoval do semifinále play off švýcarské ligy.

Po skončení hráčské kariéry vystudoval Törmänen obchodní administrativu. Je ženatý a má dva syny, Aara (19 let) a Henrika (11).