Rousek chytil sám sobě gól! Trochu jsem se tomu smál a karma mi to vrátila, prozradil Pavelka

To se jen tak nevidí! Kuriózní kousek předvedl sparťanský útočník Lukáš Rousek v prvním čtvrtfinále Generali Česká Cupu v Liberci. Za stavu 0:3 mohl v polovině utkání snížit a vrátit Pražany do zápasu. Blafákem už vyzrál na gólmana Bílých Tygrů Jaroslava Pavelku a puk mířil do klece. Jenže Rousek ještě stačil nechtěně v pádu puk těsně před brankovou čárou vyrazit. A jisté brance zabránit.