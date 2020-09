Liga mistrů odkládá začátek až na listopad. První dvě kola se odehrají na stejném místě

„Bohužel se celoevropská situace v poslední době vyvinula takovým způsobem, že bychom nedokázali zajistit sehrání všech zápasů," řekl prezident soutěže Peter Zahner. „Odklad nám dává dalších šest týdnů času, během nichž zkusíme vyřešit kritické momenty a v ideálním případě budou některá omezení mezitím zrušena," dodal.

V této fázi ještě nejsou nutné žádné úpravy herního formátu, ale harmonogram prvních dvou kol se musí vejít do dvojzápasů sehraných ve dvou dnech. „Obě utkání se tak uskuteční na stejném místě, abychom omezili riziko cestování a právo hrát doma získává mužstvo, které má aktuální lepší koeficient v evropském žebříčku," vysvětlil Zahner.

Hrací dny hokejové Ligy mistrů 1. kolo: 17. a 18. listopadu 2. kolo: 24. a 25. listopadu Čtvrtfinále: 8.–9. prosince, odvety 15. prosince Semifinále: 5. a 6. ledna: odvety 12. a 13. ledna 2021 Finále: 9. února 2021

Z pohledu losu prvního kola pro české trio to znamená, že Liberec bude 17. a 18. listopadu hrát dvakrát doma s polským Tychy, Třinec by měl ve stejných dnech odehrát domácí dvojzápas s Juností Minsk a jen Sparta by musela ven k zápasům proti Lukko Rauma, ale právě tato cesta naráží na nutnost dvoutýdenní karantény pro všechny cizince přijíždějící do Finska, takže pokud se situace do listopadu nezmění, bude se hledat asi jiná alternativa.

Teprve od čtvrtfinále se Liga mistrů vrátí do známé podoby zápasů doma a venku, přičemž i v tomto případě platí, že při bodové shodě rozhoduje souhrnné skóre. Zápas o trofej by se měl odehrát 9. února 2021 na ledě úspěšnějšího z finalistů během celé sezony.