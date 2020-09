Český hokej se rozloučil s Milošem Říhou. Byl výjimečný, měl slzy v očích Reichel

"Naše spolupráce byla skvělá, ty dva roky byly nádherný, škoda, že to takhle dopadlo. Byl to mladý člověk, který měl hodně před sebou. Dneska jsme se tu sešli při posledním rozloučení. Je to smutný. Byl svůj, hodně mi připomínal Ivana Hlinku. Byl výjimečný," řekl se slzami v očích Robert Reichel, trojnásobný světový šampion, zlatý z olympijského Nagana a asistent Miloše Říhy u národního mužstva.

"Nemůžu na něj říct špatný slovo. Vždycky jsme si měli co říct, tohle je další rozloučení v Pardubicích, které mě zasáhlo," hledal těžko slova Tomáš Rolinek, kapitán mistrů světa z roku 2010.

Vzpomínka na Miloše Říhu

Sport.cz

"Kolega, který byl svůj, ale velmi dobře řídil národní tým. V poslední době jsme se sblížili. Je škoda, že nás opustil, Je to velká rána pro český hokej i jeho rodinu," nechal se slyšet Filip Pešán, šéftrenér české reprezentace

Miloš Říha zemřel minulé úterý ve věku 61 let. Bývalý reprezentační kouč měl v poslední době velké zdravotní problémy. Říha byl hospitalizován v Institutu klinické a experimentální medicíny v pražské Krči.

„Český hokej v něm ztrácí velmi výraznou osobnost, někdejšího výborného hráče a později úspěšného trenéra, který se dokázal prosadit nejen doma, ale i v zahraničí. Čest jeho památce," uvedl v den jeho úmrtí prezident Českého hokeje Tomáš Král.

Říhova hráčská kariéra začala v roce 1975 v Přerově, poté hrál postupně za Duklu Jihlava, Vítkovice, Gottwaldov, Zetor Brno a Hodonín. Zde také začal trenérskou kariéru. Přes Přerov, Pardubice, Karlovy Vary a Slovan Bratislava se dostal do ruských klubů, kde působil v Chimiku Voskresensk, Spartaku Moskva, Mytišči, Petrohradu a Omsku. Poté se vrátil opět do Česka, kde vedl Pardubice, po třech sezonách v Bratislavě se stal koučem české hokejové reprezentace. Novou sezonu měl opět zahájit na Slovensku.