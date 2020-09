Spoluhráči Zadinovi angažmá v Třinci závidí. Jsem za tu možnost velmi rád, přiznává útočník Detroitu

„Jsem rád že mi to tam padá, protože nebylo snadné po delší době nastoupit. Hraju s výbornými spoluhráči, tím to mám o něco lehčí," svěřoval se 20letý útočník Detroitu Red Wings, který bude Třinci vypomáhat do chvíle, než začne nový ročník NHL (zřejmě 1. prosince 2020).

Zadina v úvodním finále poháru oblékl dres Třince počtvrté, poprvé si ale zahrál na ledě domácí Werk Arény. „Super zážitek, konečně víc fanoušků, kteří nás hnali dopředu. Velký dík, že nás přišli podpořit. Hlavní je výhra, ta je doma, jsem šťastný," liboval si talentovaný útočník.

V Pardubicích hokejově vyrostl, o to více ho utkání bavilo. „Bylo to speciální, ale šel jsem do toho s chladnou hlavou. Jako by to bylo proti Hradci nebo Brnu. Chtěl jsem hlavně vyhrát, to se povedlo," poukázal.

Přesto emoce na uzdě úplně neudržel a musel na trestnou lavici. Právě častá vyloučení mu trenér Václav Varaďa vytýká. „Jsem typ, který chce vyhrávat, občas ujedu. Ale s trenérem souhlasím. Asi je to tím, že jsem dlouho nehrál a jsem v týmu, který vyhrává. Chci dělat maximum a někdy je to až moc," uznal s tím, že se bude chtít umravnit. „Vím o tom a snažím se to zlepšit. Je to nefér vůči kluků, kteří jsou pak v oslabení. Stydím se za to a pracuju na tom. Ono to odezní, až budu hrát pátý zápas," kál se Zadina.

Proti Pardubicím nepykal za faul, ale za následný komentář verdiktu rozhodčího. „Vyplynulo to ze hry, ale dál se k tomu vyjadřovat nebudu, ještě bych dostal nějakou pokutu. Ale asi začnu křičet anglicky, protože česky mi rozhodčí rozumí," pousmál se Zadina, který schytal i jeden nepříjemný hit od francouzského útočníka Claireauxe.

Zleva Matěj Stránský z Třince, Martin Růžička z Třince, Filip Zadina z Třince a Erik Hrňa z Třince oslavují gól.

David Taneček, ČTK

„Byl jsem otočený hlavou k mantinelu a šel do mě. Ještě štěstí, že tady jsou mantinely dělané s gumovým protinárazem. Kdyby byl plastový, tak mi asi pár zubů chybí. Je to hokej, tvrdá hra, přijmul jsem to a hrál dál," neztěžoval si Zadina.

Odveta pohárového finále je v sobotu v Pardubicích. Třinec do něj půjde s náskokem po výsledku 3:0. „Bude to těžké, chodí tam hodně fanoušků ať se děje, co se děje. Ale když předvedeme to, co doma, bude to dobrý. V Třinci je skvělý tým. Psal mi spoluhráč z Detroitu Larks (Dylan Larkin), že mi závidí. Taky by si rád zahrál hokej. Bohužel musí čekat, než se otevřou stadiony a začne sezona. Jsem strašně rád za tu možnost," ocenil Zadina.

A že by některého ze spoluhráčů z Rudých křídel do Třince přivábil? „Asi by rádi, ale cesta přes oceán by je zřejmě moc nelákala. Navíc s tím, co se děje. I bez nich máme v Třinci výborný tým," řekl Zadina.