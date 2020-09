Slovanu dorazil brankář. Na cestě strávil dva dny a autem ujel 2740 kilometrů

Tohle se často nevidí. Někteří tolik kilometrů v autě nenajezdí za celý rok. Ruský gólman Andrej Makarov, který má chytat za Slovan Bratislava, zvládl cestu z Kazaně do hlavního města Slovenska za dva dny, ujel 2740 kilometrů.

Andrej Makarov přijel do Bratislavy autem, cesta z Kazaně mu trvala dva dny.

„Cestu z Kazaně přes Moskvu, Rigu dlouhou přes 2740 kilometrů zvládl za necelé dva dny autem. Po povinné karanténě a testování na covid-19 by se mohl objevit na prvním společném tréninku ve středu nebo ve čtvrtek," uvedl klub na twitteru.

V dosavadních přípravných zápasech v brance Slovanu nastupovali Richard Noskovič a Adam Beke, za pár dní by se měl připojit sedmadvacetiletý Makarov, který v uplynulé sezoně odchytal 19 zápasů za Dinamo Riga v Kontinentální lize.

Proč se vydal ruský gólman na takto strastiplnou cestu? Odpověď je jednoduchá. Do cestování promluvila světová situace okolo koronaviru, která výrazně ovlivňuje pohyb mezi státy.

V KHL odchytal Makarov celkem 69 utkání s úspěšností 91 %. Jeden zápas si připsal i v NHL. V sezoně 2014/2015 nastoupil do jednoho duelu v barvách Buffala Sabers. Před lety byl také členem ruského reprezentačního týmu do dvaceti let.