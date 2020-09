Jak se na tom zatáčí? zděsil se Jágr coby para hokejista. Nehoda se mu nevyhnula

Nejprve obdržel originální para hokejovou hůl s věnováním od všech hráčů národního týmu, aby následně Jaromír Jágr usedl na kladenském zimním stadionu do speciálních ocelových saní pro para hokejisty a vůbec poprvé v životě si vyzkoušel, jak náročné je na nich jen jezdit. O vedení puku ani nemluvě... „Tak tenhle sport stoprocentně dělat nebudu,“ usmál se 48letý hrající majitel hokejových Rytířů po zhruba čtvrthodinovém tréninku.

Byla to fuška, neobešlo se to bez pádů. Jaromír Jágr vyjel na led s para hokejovou reprezentací

„Jak se na tom vůbec zatáčí?" zjišťoval Jágr hned poté, co v civilu usazen do saní a se dvěma krátkými hokejkami v ruce pozdravil kompletní český para hokejový reprezentační tým, který jej přivítal poklepáním holemi o ledovou plochu.

Po pár krátkých radách šel na to, zejména ze začátku na něm ale byl jasně patrný respekt. A kvůli potížím s rovnováhou se mu nevyhnulo ani několik nehod, kdy se na saních málem překlopil...

„Už jenom udržet stabilitu a odrážet se je hrozně náročné. Klobouk dolů před těmi sportovci. Já měl problém se jenom rozjet, a kdybych do toho měl ještě hrát hokej a brzdit? Fakt šíleně náročné," smekal Jágr před hendikepovanými hokejisty.

Přestože on sám byl k sobě kritický, para hokejisté ho naopak chválili. „Je vidět, že je to sportovec. Myslím, že po pár trénincích by s námi bruslil úplně v pohodě. Problémy s rovnováhou jsou úplně normální, vždyť kluci se učí i několik měsíců, aby byli schopní jakžtakž jezdit," přesvědčoval brankář para hokejové reprezentace Michal Vápenka, jenž s Jágrem prohodil na ledě pár vět a radil mu, jak nejlépe udržet na saních rovnováhu.

I pro para hokejisty je Jágr vzorem. „Sice dosáhl mety někde úplně jinde, než které můžeme dosáhnout my, ale pro každého sportovce, i pro nás, je vzorem. Půlka našeho týmu už má taky vyšší věk, takže teď je pro nás vzorem i z toho důvodu, abychom na sobě makali dál a ještě chvíli vydrželi," řekl Vápenka.

Jaromír Jágr.

Vlastimil Vacek, Právo

„Jsem rád, že si můžu takové sporty vyzkoušet, o to větší respekt pak mám hráčům, kteří je dělají," obdivuje Jágr hendikepované hokejisty.

„Před rokem jsme se mohli přesvědčit, jak se díky mistrovství světa v Ostravě stal para hokej populárním mezi lidmi v Česku," připomenul Jágr, že v roce 2019 překonal šampionát hendikepovaných hokejistů v Ostravě návštěvnický rekord na jeden zápas i celý turnaj. V prosinci tohoto roku se pak v rámci Winter Classic ve Špindlerově Mlýně, na kterém proti sobě nastoupí i hokejisté Sparty s Hradcem Králové a Kladno s Vrchlabím, česká para hokejová reprezentace utká pod širým nebem s tou slovenskou.