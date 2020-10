Kauza Stloukal: Poškození celého českého hokeje, svaz rozhodl nekompromisně

„Ano, tuto informaci mohu potvrdit. Vzhledem k tomu, že smlouva je vázána na osobu Martina Stloukala jako hlavního trenéra, takto to je stanoveno ve smlouvě. Jeho práce byla financována ze státních peněz. Smlouvu jsme vypověděli na základě výroků s rasistickým podtextem, na což máme právo. On může působit v klubu jako trenér dorostu, nemůže ale fungovat jako hlavní trenér Sportovního centra mládeže," popsal situaci pro Sport.cz tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund.

Rozhodnutí o vypovězení smlouvy padlo v srpnu. Klubu se výrazně dotkne ohledně finančního plnění, které ze svazu putovalo do Sportovního centra mládeže. Řádově jde o stovky tisíc za rok.

„Rozhodnutí padlo v srpnu na druhé schůzi nově zvoleného Výkonného výboru. Netajili jsme ho, je obsaženo i v zápise, jde do všech klubů v republice. Chvíli trvalo, než to naši právníci zpracovali. Klub dostal dopis před pár dny. Pokud klub najde nástupce, který bude splňovat kvalifikační předpoklady, smlouvu obnovíme velmi rychle, my bychom toto nezdržovali," říká také Zikmund.

Se Stloukalem není cesta, tak to vidí svaz. „On je jako trenér financován z veřejných prostředků a všechny instituce, které prostředky rozdělují, jeho výroky odsoudily a označily je za nepřípustné. Jde o Ministerstvo školství, Národní agenturu pro sport, Jihomoravský kraj a Magistrát města Brno. Jde o poškození celého českého hokeje," přidává Zikmund.

Na konci srpna výroky kouče dorostenců Techniky Brno pronesenými před jeho svěřenci se zabývala disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje (ČSLH), která Stloukala potrestala za porušení soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH zákazem činnosti na dva měsíce s podmínečným odkladem na zkušební dobu do 31. prosince letošního roku a zároveň finanční pokutou ve výši 10 tisíc korun za maření činnosti komise.

„Nic rasistického jsem ale neuvedl, takže necítím, že bych se měl za něco omlouvat. Mé rady ohledně jídelníčku jsou naprosto v pořádku. Je to řečeno naprosto přesně, tak to má být. Na tom není nic špatně," řekl Stloukal v červnu.

Jak bude klub reagovat, ukážou nejbližší dny. „Trenér je nemocný. Až si k tomu budeme moct sednout, uděláme to," řekl pro server iDnes.cz Zdeněk Kubica, předseda Techniky Brno.