Český hokejista porušil nepsané pravidlo. Následovala krvavá bitka, počínání soupeře nechápal

Obě mužstva se před startem třetí třetiny vracela z kabin na ledovou plochu a třiatřicetiletý Ulrych se vydal bruslit na soupeřovu polovinu. „Není to zakázáno a myslím, že tady v Evropě je to naprosto normální. V jiných zápasech taky chodí hráči (soupeře) při rozcvičce na naši stranu," říkal pro hokejportal.net liberecký odchovanec, který za Bílé Tygry nastupoval v české extralize šest sezon a rok si tuzemskou nejvyšší soutěž zahrál i za Jihlavu.

Jenže proti Banské Bystrici narazil na Kanaďana Huntera Drewa. O dvanáct let mladší zadák, jehož si pro NHL vybralo před dvěma roky v šestém kole draftu San Jose a nyní hostuje na Slovensku z farmářského celku Ducks San Diego Gulls, neměl pro Ulrychovo počínání pochopení.

„Ten hráč mě sekl po rukách a konflikt byl na světě. Vůbec si to nedokážu vysvětlit. Prostě jsem se šel rozcvičit a ani nevím, kdo mě napadl. Vznikla z toho mela, protože něco takového si nenechám jen tak (líbit)," vracel se Ulrych k ostré bitce, ve které měl sice navrch Drew, sám ji ale odnesl krvavým zraněním v obličeji a musel na ošetření.

Český obránce Petr Ulrych v dresu Popradu.

Facebook HK Poprad

„Sám jsem byl překvapen. Napadl mě nesmyslně. Pokud by mě tam nechal, tak hrajeme normálně hokej. Rád bych dostal vysvětlení, proč to udělal," divil se Ulrych, který stejně jako jeho soupeř vyfasoval trest ve hře, takže pro oba utkání předčasně skončilo.

„U nás v Evropě je to prostě povoleno, i když jde o nepsané pravidlo. Mělo by se to upřesnit, aby si každý hráč držel při rozcvičce svou stranu. Tady je to dovoleno, ale zámořští hráči to nemají rádi," říkal trenér Popradu Peter Mikula po zápase, který jeho tým vyhrál 7:1.