Byla to bezmoc, připravovali jsme se na nejhorší. Hvězda vzpomíná, jak syn bojoval o život

Miluje svoji rodinu, znamená pro něj všechno a neskrývá, jak mu ve Švédsku jeho čtyři děti i manželka chybí. Jeho nejbližší totiž zůstali ve Švýcarsku. Čtyřiatřicetiletá někdejší hvězda Lugana to přiznala, když se ji rozhodla vyzpovídat švédská televize Sveriges. Hráč se možná až nečekaně rozpovídal, byl otevřený a plný emocí. Zejména když přišla řeč na to, jak málem přišel o život jeho malý syn Connor.

„Cítil jsem se bezmocný," vrátil se myšlenkách do roku 2017, kdy byl s rodinou v restauraci a jeho nejmladší potomek se najednou začal silně třást a zvracet. Pohotová reakce rodičů a brzký příjezd lékaře nakonec zachránil dvouměsíčnímu kloučkovi život. Ale musel o něj pořádnou chvíli bojovat, když byl letecky přepraven z Lugana do nemocnice v Basileji. Diagnóza zněla jasně, chlapeček měl meningitidu a potřeboval ventilaci.

„Bylo nám řečeno, že existuje velké riziko, že to nepřežije. A pokud to zvládne, tak hrozí trvalé následky. Připravili jsme se na nejhorší," vzpomínal na těžké chvíle. Přemýšlel, zda nemá seknout s hokejem a zamířit domů do Švédska. Hokejista připustil, že situace byla šílená pro celou rodinu. Naštěstí má ale příběh šťastný konec. „Měli jsme velkou kliku," neskrýval Klasen a raduje se z toho, že z Connora je dnes veselý tříletý chlapec, který rád dovádí se svými sourozenci.