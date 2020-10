Neskutečná paráda z dílny mladého Slováka. Oba jeho nájezdy nemají chybu

Přestože úterní duel slovenské nejvyšší hokejové soutěže mezi Novými Zámky a Zvolenem gól v základní hrací době ani v následném prodloužení nepřinesl, mluví se o něm nejen u našich východních sousedů. Zasloužil se o to jedenadvacetiletý útočník domácích Samuel Zahradník díky svým dvěma parádně provedeným samostatným nájezdům.

K tomu prvnímu se pravý křídelník rozjel v páté sérii s vědomím, že pokud neuspěje, jeho Nové Zámky prohrají. Zahradník však ukázal nervy ze železa. Švédského gólmana Rahma navíc překonal nádhernou fintou, když vystřelil hokejkou, kterou měl za nohama.

V osmé sérii jej pak trenéři poslali na led znovu a i tentokrát diváky u televizních obrazovek pobavil lahůdkou. To dal vzpomenout na slavnou kličku Švéda Petera Forsberga z finále ZOH 1994 v Lillehammeru, kdy hokejista neznačí pohyb do forhendu, aby následně kotouč poslal do odkryté branky jednou rukou z bekhendové strany.

Nové Zámky tak Zahradníkovou zásluhou získaly v dohrávce 2. kola soutěže dva body za triumf 1:0 po nájezdech.