Drama na ledě! Osmnáctiletý norský talent ochrnul

Celou sportovní kariéru měl před sebou, ale nešťastný okamžik během chvilky všechno změnil. V sobotním utkání juniorské hokejové soutěže v Norsku mezi týmy Frisk Asker a Lorenskog narazil teprve 18letý talent Mats Hildisch po střetu s hráčem soupeře v plné rychlosti hlavou do brankové konstrukce a následky jsou tragické: navzdory okamžitému převozu do nemocnice a operaci zůstane trvale paralyzovaný, píše server Sport1.

Krutou diagnózu lékařů potvrdil v pondělí hráčův klub Frisk Asker. Jak k neštěstí došlo? Hildisch se hnal za pukem do obranného pásma Lorenskogu, když došlo ke střetu s hráčem soupeře, který mladíka vychýlil. Ten narazil celou vahou těla do brankové konstrukce a zůstal bezvládně ležet na ledě.

„Žádná zákeřnost či snaha o likvidaci, byl to úplně běžný zákrok, jakých se v zápasech odehrává celá řada. Soupeři nelze nic vyčítat. Mats měl prostě jen neuvěřitelnou smůlu," popsal pro média inkriminovanou situaci Vidar Wold, trenér Frisk Asker.

Hildisch utrpěl vážné zranění páteře a navzdory okamžitému chirurgickému zákroku na klinice v Ullevalu zůstane trvale ochrnutý. Mladý obránce, který se dostal i do reprezentačních výběrů Norska do 16 a 18 let, bude příští týden převezen do rehabilitačního centra Sunnaas v Nesoddenu.

Faul Moravy na Zelenku

Tuzemským hokejovým fanouškům v souvislosti s nešťastnou událostí v Norsku zřejmě proběhne pamětí reminiscence na případ útočníka Tomáše Zelenky, jehož v únoru roku 2001 v play off první ligy narazil zezadu na mantinel jihlavský obránce Marian Morava (viz přiložené video). Třebíčský forvard po těžkém poranění krční páteře zůstal upoután na invalidním vozíku.

Podobné zranění s trvalými následky utrpěl v utkání finské ligy ještě o několik let dříve další český hokejista Jaroslav Otevřel, v roce 1990 reprezentační obránce Luděk Čajka (26) dokonce následkům nárazu hlavou do mantinelu podlehl.