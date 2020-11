Hokejový brankář Škarek bude chytat ve Finsku

Hokejový brankář Jakub Škarek se vrací do Finska a bude chytat za druholigový tým Peliitat Heinola. Jedenadvacetiletý gólman na severu Evropy působil už v sezoně 2018/19, kdy chytal za Peliitat a Lahti v elitní soutěži. Minulý ročník strávil na farmách New York Islanders v zámoří.

Odchovanec jihlavské Dukly v aktuální sezoně nikde nepůsobil a vzhledem k nejasnému začátku sezony v zámoří mu jeho agenti hledali angažmá. "Jeho zástupci kontaktovali Pelicans (Lahti), kde ale brankáře nepotřebují, takže se obrátili na nás a my měli zájem," uvedl trenér finského klubu Vesa Petäjä.

Škarek se již v Heinole zapojil do tréninku a poprvé by měl nastoupit ve středu. "Je skvělé, že mohu být znovu na ledě a na známém místě. Doufám, že týmu co nejvíc pomohu," řekl Škarek deníku Itä-Häme. Za Peliitat odchytal při předchozím angažmá sedm utkání.

Jak dlouho bude ve Finsku Škarek působit, netuší. "Záleží na smlouvách a na tom, co se stane v NHL. Teď se naplno soustředím na zápasy za Peliitat," podotkl účastník tří juniorských světových šampionátů.

Ve staronovém angažmá se může Škarek těšit na spolupráci se zkušeným finským brankářem. V Heinole má gólmany na starosti Karri Rämö, který odchytal 166 zápasů v NHL a působil i v KHL nebo ve Švédsku.