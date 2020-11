Jágr prezidentem České republiky? Slavná 68 promluvila o Hradu i Dominátorovi

Jeden z hokejových olympijských hrdinů z Nagana si s takovou myšlenkou chvíli pohrával. Bývalý vynikající brankář Dominik Hašek zvažoval, jestli v roce 2023 nekandidovat na prezidenta České republiky, nakonec to ale zavrhl s tím, že v budoucnu ovšem takovou variantu nevylučuje. A co další z vítězů turnaje pod pěti kruhy v roce 1998 Jaromír Jágr coby hlava státu?

Hrající majitel kladenských Rytířů se na začátku tohoto týdne zúčastnil v Moskvě oslav 70 let od založení Avangradu Omsk, za který v minulosti nastupoval, a pro ruské novináře promluvil na řadu témat.

Řeč se stočila nejen na jeho stále aktivní kariéru, na vzpomínky na angažmá v Omsku nebo na Alexandra Ovečkina a jeho možnost sesadit z historické tabulky kanonýrů NHL Waynea Gretzkyho.

Ruské žurnalisty rovněž zajímalo, jestli Jágr neuvažoval o tom být novým prezidentem České republiky. „Politika není snadná záležitost a musíte být připraven na tvrdou práci. Mnoho lidí by zajímalo, jestli bych mohl udělat takový krok," přiznal Jágr.

Jeho odpověď ale byla zamítavá. „Mít odpovědnost za celou zemi, to je ta nejtěžší práce. Musíte pracovat od pěti od rána do deseti do večera. Není to jednoduché," míní legendární 68 a vyjádřil se i o Haškovi, jenž nějaký čas zvažoval, jestli nejít v roce 2023 do bitvy o Hrad po Miloši Zemanovi.

„Jestli věřím, že jednoho dne uspěje? Nemyslím si, že... Možná jednou... Nejprve si musí uvědomit, že se jedná o vážnou výzvu, tvrdou práci, odpovědnost. Takže ani nevím," pokrčil Jágr rameny.

„Je velmi snadné stát se na jeden den prezidentem čehokoli. Ale na čtyři nebo pět let? Hodně štěstí! Já chci jen svobodu," dodal.