Francouz naděloval v dětském domově, Štědrý večer si užije hned třikrát

Brankář hokejového Colorada Pavel Francouz prožívá hektické období. Již na konci tohoto týdne ho čeká odlet do USA, kde začne přípravu na předpokládaný lednový start NHL, ještě předtím ho čeká oslava svátků s rodinou v Česku. Přes nabitý program si třicetiletý odchovanec plzeňského hokeje našel čas na speciální akci v dětském domově. V rámci společné akce ŠKODA AUTO a české hokejové reprezentace bylo do pěti dětských domovů odvezeno celkem 625 dárků, tedy 125 do každého domova s odkazem na 125. narozeniny automobilky. Do plzeňského Domina zavítal právě Francouz, který stihl i povídání s dětmi, improvizovanou autogramiádu a také povídání o blížící se sezoně.

Jak se Vám projekt od ŠKODA AUTO zamlouvá a co na něj říkáte?

Líbí se mi to moc. Je fajn, že se hokej dostává do povědomí dětí – když dostanou milý dárek, tak se o sport třeba začnou i více zajímat, takže za mě super akce. Klasický předvánoční shon se v mém případě skloubí s přípravami odletu do Colorada, ale této akce jsem se účastnil rád. Z důvodu přísných aktuálních nařízení jsem s dětmi mohl být jen v omezeném režimu, ale přesto budu z jejich nadšení ještě dlouho čerpat.

Rok 2020 není vůbec jednoduchý a mnoho lidí by ho nejraději vymazalo. Jak na něj budete vzpomínat Vy?

Rok 2020 je špatný po hodně stránkách a ani hokejově pro mě nebyl úplně nejlepší. Začátek byl fajn, po Grubiho zranění jsem začal více chytat a stal jsem se jedničkou, dařilo se nám. Najednou však přišla stopka, vrátili jsme se domů a chystali se na play off, i když jsme nevěděli, kdy bude. Nakonec jsme dohrávali sezonu v bublině v Edmntonu a tam jsme bohužel neuspěli.

Máte informace o startu nové sezony?

Chystal jsem se na 1. ledna, vše se ale posunulo na 13. ledna, kdy by měla zkrácená sezona začít. Teď přípravy vrcholí a pomalu se připravuji na odlet.

Sezona bude mít rychlé tempo. Jak to vnímáte z pohledu brankařů?

Většina týmů bude muset nasazovat oba gólmany, bude se hrát hodně zápasů za sebou a týmy, které hrají většinou jen na jednoho brankaře, budou mít problém se zraněními, hráči budou hodně unavení. Proto bude dobré mít připravené oba brankaře.

S jakými očekáváními půjdete do nové sezony?

Co se týká mých osobních cílů, určitě chci odchytat co nejvíce zápasů a připsat si co nejvíc výher. Samozřejmě tím chci pomoct týmu – máme dobrý tým a šance na úspěch jsou velké, proto bych si přál i nějaký týmový úspěch.

Jak jste trávil volný čas v Česku?

Když jsem se vrátil po sezoně, musel jsem na operaci kolen, tím ten můj ´odpočinek´ začal. Potom jsem se z toho nějaký čas dostával, navázal kondičním tréninkem a teď už se připravuji na ledě. Kromě hokeje jsem věnoval čas rodině a lidem ve svém okolí, které běžně tolik nevídám. To jsem si moc užil.

Kdy odlétáte do Ameriky? A stihnete Vánoce s celou rodinou?

Letenky máme na 20. prosince, takže těsně před Vánoci se s manželkou a dcerou sbalíme a vyrazíme za moře. Jeden Štědrý den jsme už měli s rodinou teď o víkendu, druhý bude tento víkend a pak si uděláme ještě jeden v Americe, takže budeme mít Vánoc až nad hlavu (směje se).

Když se ohlédnete do minulosti, jaká je Vaše nejhezčí vánoční vzpomínka?

Nejvíce se mi vybaví, když jsem dostal první hokejovou masku, to jsem úplně šílel, vůbec jsem to nečekal a hodně si ji přál. To je i do dneška můj velký zážitek, který jednoznačně posílil mou lásku k hokeji.