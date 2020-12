Co to je? No přece hokejový trénink. Mistr světa našel šokující nouzové řešení

Na zimák nemůžou. Tak proč nevyrazit na trénink jinam a nějak se s těmi zákazy nevypořádat. Michal Broš nabízí amatérským sportovcům na sítích alternativní prostor k přípravě. S parťáky vyrazil v hokejové výstroji tak trochu provokativně mezi lidi. Michal Broš na archivním snímku během tréninku hokejové reprezentace. Vlastimil Vacek, Právo Návštěvníci jednoho z obchodních center se mohli podivovat, cože se to děje mezi jednotlivými obchody. Improvizace a tak trochu revolta, k níž zavelel český mistr světa, ale i extraligový šampion se Vsetínem a Spartou. Na sociálních sítích se pochlubil tak trochu šokujícími obrázky z neobvyklého tréninku. "S kolegou Kuchardou (a pokud je už i on vytočenej, tak je to fakt vážný) jsme vyrazili obhlídnout nějaký nový tréninkový prostory, když nám ty normální nechtějí zpřístupnit..." napsal k videům Broš, momentálně jeden z členů boleslavského realizačního týmu. https://www.facebook.com/michal.bros.3/posts/1535612093302883 Extraligové týmy s přípravou potíže nemají. Ale pro amatérskou úroveň to hned tak asi nějak růžové v koronavirové kalamitě se sportováním nebude.