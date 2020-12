Novotný pokračuje v Ambri-Piottě, klub na něj uplatnil opci

Český hokejový útočník Jiří Novotný zůstane až do konce sezony ve švýcarském klubu HC Ambri-Piotta, který na něj uplatnil opci. Sedmatřicetiletý mistr světa z roku 2010 jeho barvy hájí třetí sezonu.

Jiří Novotný na archivním snímku během tréninku hokejové reprezentace před turnajem Channel One Cup

Před sezonou Novotný prodloužil kontrakt do konce kalendářního roku po skončení Spenglerova poháru v Davosu s opcí. Měl hlavně vypomáhat v druhé nejvyšší soutěži týmu Biasca Ticino Rockets. Situace v sezoně poznamenané koronavirovou krizí se ale změnila, Novotný nastupoval výhradně v prvním týmu a Spenglerův pohár se letos nehrál.

Novotný si v této sezoně připsal v 16 zápasech šest bodů za gól a pět asistencí. V minulém ročníku stihl jen osm utkání, protože nejdříve si loni v létě během tréninku mimo led poranil vazy v levém koleni, absolvoval operaci a dlouhou rekonvalescenci. Brzy po jeho návratu na led byla sezona kvůli pandemii koronaviru zrušena.

Ve švýcarské NLA má účastník osmi mistrovství světa a olympijských her v Soči na kontě celkem 75 utkání a 24 bodů za pět gólů a 19 asistencí. Majitel bronzových medailí ze světových šampionátů z let 2011 a 2012 má za sebou rovněž angažmá v NHL. Za Buffalo, Washington a Columbus sehrál 189 duelů základní části a zaznamenal 51 bodů za 20 gólů a 31 asistencí. Ve čtyřech utkáních play off nebodoval.

Potom hrál devět sezon v KHL. Odchovanec Jindřichova Hradce nastupoval za Atlant Mytišči, Barys Astana, Lva Praha, Jaroslavl, Čeljabinsk a Togliatti. V soutěži má na kontě 440 utkání včetně play off a zaznamenal 215 bodů za 79 tref a 136 asistencí. V extralize hrál za České Budějovice a Plzeň.