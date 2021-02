Brankář Sedláček se přesouvá z Košic do Villachu

Český hokejový brankář Jakub Sedláček míří z Košic do Villachu do mezinárodní rakouské ligy ICEHL. S předposledním týmem soutěže uzavřel třicetiletý zlínský odchovanec smlouvu do konce tohoto ročníku. Do Košic odešel Sedláček před sezonou z pražské Sparty.