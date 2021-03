Český útočník opouští NHL. Musím dostat novou chuť do hokeje, hlásí po přesunu do Finska

„Už delší dobu jsem čekal na to, že bych mohl být vyměněný do jiného klubu. Mohl jsem čekat ještě měsíc do konce přestupového období v NHL, ale rozhodl jsem se odejít zpátky do Evropy," říká Chlapík v rozhovoru zprostředkovaném agenturou Sport Invest, která jej zastupuje.

Po konci v zámoří se mu při návratu do Evropy otevíraly jen dvě možnosti, neboť přestupní okno zůstávalo otevřené už jen ve Finsku a Švýcarsku. Vyloučen tak byl návrat do Sparty, v níž sezonu rozehrál, než odstartoval ročník v NHL.

Filip Chlapík (uprostřed) na tréninku hokejové Sparty, v níž začínal probíhající sezonu.

www.hcsparta.cz

„Sparta má v mém srdci velké místo, ale přestupové období skončilo na začátku února, takže jsem si mohl vybírat mezi Švýcarskem a Finskem. Zvolil jsem Finsko. Mám tu hodně kamarádů, co tu hrají, bavil jsem se s pár klukama, kteří mi to doporučili. Už se na to moc těším," tvrdí Chlapík.

Chlapík loni v říjnu podepsal s Ottawou roční dvoucestný kontrakt, v této sezoně ale odehrál za Senators jediné střetnutí. I v minulých letech spíše než v NHL, kde za čtyři roky má na kontě 57 duelů, nastupoval za Belleville v AHL. Proto se s klubem dohodl na ukončení smlouvy. Po zapsání na seznam volných hráčů o něj žádný jiný tým NHL neprojevil zájem, což byl signál pro odchod do Evropy.

Důvodů rozvázání kontraktu s Ottawou bylo více. „Všechny zápasy jsem odehrál ve čtvrté lajně, měl jsem šest, sedm minut za zápas. Každého hokejistu, který moc nehraje, to zkrátka přestane bavit. Proto jsem chtěl odejít, abych mohl začít jinde a dostal do hokeje novou chuť," vysvětluje odchovanec pražské Slavie.

Očima Roberta Spálenky, Chlapíkova agenta: Filipovu situaci jsme řešili delší dobu. Velmi si cením toho, jak Filip o svou šanci hrát NHL bojoval a v žádném okamžiku ze svého úsilí neslevil. Přestože s představiteli Ottawy jsme opakovaně mluvili a Filip sám dostal přísliby hrát stabilně NHL, šance nepřicházela. S Filipem jsme se následně dohodli na odchod do týmu, kde dostane roli jednoho z lídrů. Finská liga je velmi náročnou soutěží, navíc stylem hodně podobná severoamerickému hokeji. Jsem přesvědčen, že Filip ukáže svou kvalitu a prodá tvrdou práci z posledních let. Ve 23 letech se nadále jedná o velmi mladého hráče, jehož cílem nadále zůstává pravidelně hrát NHL.

„Chci zkrátka zase zažívat ten pocit, jaký jsem měl z hokeje jako malý kluk. Původně jsem chtěl odejít už před sezonou a zkusit jiné možnosti, ale Ottawa mi slíbila něco, co se následně nestalo," mrzí Chlapíka.

Nakonec před Švýcarskem upřednostnil Finsko, konkrétně Lahti. Tomu ještě do konce základní části soutěže zbývá odehrát devatenáct zápasů a v tabulce se nachází na sedmém místě jen se čtyřbodovou ztrátou na třetí Kärpät Oulu.

„Lahti o mě hodně stálo. Ze strany kouče i generálního manažera jsem cítil velký zájem. Hned mi volali a říkali, že roli dostanu velkou a bude to na mně stát, ale samozřejmě čas na ledě si musím vybojovat. Nedostanu ho jen proto, že jsem hrál v NHL," uvědomuje si Chlapík.

Zahrát si vyřazovací boje ho velmi láká. „Osobně jsem nehrál play off už čtyři roky, tudíž i já mám obrovskou motivaci, abychom se tam dostali a zahráli si i tyto velké zápasy."

Návrat do NHL v příštích letech, pokud tam o něj bude zájem, nevylučuje. „Teď mám ale v hlavě především to, abych si hokej zase užíval, hrál dobře a nabral zpět sebevědomí. Když půjde vše dobře a vyskytne se něco, co mi bude dávat smysl, určitě to nevylučuji. NHL je nadále snem každého hokejisty," uzavírá majitel stříbra z MS hráčů do osmnácti let v roce 2014.